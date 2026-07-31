Vlajčić: U Dalmaciji se ilegalno iz Srbije uvozi i krijumčari meso u ugostiteljske objekte

Kazao je kako ministarstvo s terena kontinuirano zaprima dojave da se, konkretno u Dalmaciji, ilegalno uvozi i krijumčari meso u ugostiteljske objekte iz Srbije, istaknuvši da takve radnje treba jasno osuditi jer se njima, osim što se krše hrvatski i europski propisi, povećava rizik od unošenja zaraznih bolesti. Dodao je da su građani počeli prijavljivati takve slučajeve te pozvao uzgajivače da se dosljedno pridržavaju svih biosigurnosnih mjera.