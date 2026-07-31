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Stručnjak za N1: Teško je živjeti od jedne plaće. Raditi dva posla je rastući trend
N1 Hrvatska
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31. srp. 2026. 14:21
| Novi dan
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Mogu li danas, uz postojeće troškove života, građani živjeti normalno, a da ne moraju raditi dva posla? O tome je Novome danu N1 televizije Hrvoje Krešić razgovarao s Lovrom Roguljom, poduzetnikom i edukatorom koji klijente savjetuje kako da nađu dodatni izvor prihoda.
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