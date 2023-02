Komšić: Hrvatska vojska neće sudjelovati u vojnoj misiji EU-a u BiH

Podijeli :

Izvor: N1

Hrvatska vojska neće sudjelovati u vojnoj misiji Europske unije u BiH i to je konačno stajalište Europske komisije, izjavio je u srijedu član Predsjedništva BiH Željko Komšić i objasnio da su takve odredbe Daytonskog sporazuma.

Nakon što su se tijekom dana članovi Predsjedništva BiH u Bruxellessu sastali s dužnosnicima EU-a, Komšić je u izjavi za medije u BiH ustvrdio da je definitivno otklonjena mogućnost sudjelovanja pripadnika Hrvatske vojske u misiji Althea koje nadzire poštivanje Daytonskog sporazuma.

“To se neće dogoditi s obzirom na odredbe Daytonskog sporazuma kojim su se susjedne zemlje obvezale da nema angažmana njihovih snaga i vojnika na teritoriju BiH”, kazao je Komšić za sarajevski portal Klix.

Komšić je pritom objasnio da je to prenio visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku i sigurnost EU-a Josep Borrell.

Na sudjelovanju pripadnika Hrvatske vojske u misiji Althea ranije je inzistirao hrvatski predsjednik Zoran Milanović, no on za to nije dobio potporu u Bruxellesu.

U sastavu EUFOR-a u BiH sada je angažirano nešto više od tisuću vojnika iz 21 države, uglavnom iz EU-a no među njima su i vojnici iz Čilea.

EUFOR je 2004. godine naslijedio misiju SFOR-a.

