Liječnica u BiH dobila otkaz nakon objave o Mladiću: "Počivaj u miru generale i hvala!"

Ime Ratka Mladića vezuje se i za stradanje više od 160 hrvatskih branitelja na početku rata u BiH u travnju 1992., među kojima su bili i brojni Tomislavgrađani, te pripadnici legendarnog voda Žutih mrava iz Vukovara. Oni nisu uspjeli spriječiti srpsko osvajanje Kupresa jer je neprijatelj bio višestruko brojniji i naoružaniji. Ratko Mladić je tada kao zapovjednik 9. korpusa tzv. JNA poslao dio postrojbi te su sudjelovale u u napadima na Kupres i okolna mjesta.