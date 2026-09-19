Građani protiv gradonačelnika: "Odlazite trovači zraka, vode, tla"

"U poslovnom planu na temelju kojeg je sklopljen kupoprodajni ugovor s Gradom Ludbregom navodio se kapacitet od 370.000 pilića po turnusu, dok se u elaboratu iz 2026. navodi 558.210 pilića po turnusu. Riječ je o povećanju od više od 50 posto. Nismo protiv investicija, ali smo protiv investicija pod svaku cijenu. Ovdje više ne govorimo o farmi kakve poznajemo u našem kraju, nego o veličini i koncentraciji industrijske proizvodnje koja bi mogla trajno promijeniti prostor u kojem živimo i kvalitetu života”, ističu članovi Građanske inicijative Apatija.