Najava pokopa Mladića uz državne počasti izazvala osude: "Srbija se otvoreno stavlja na mračnu stranu povijesti"

Odvjetnik Mihailo Pavlović ocjenjuje da takvim izjavama Srbija želi „zacementirati svoju ulogu u izvršenom genocidu u Srebrenici”: „Okolnost da je Međunarodni sud pravde presudio da Srbija nije izvršila, niti bila suučesnik u genocidu u Srebrenici (iako je istodobno presudio da Srbija nije spriječila genocid u Srebrenici 1995. godine) kao da nije dovoljna predstavnicima vlasti u Srbiji. Teško je oteti se dojmu da dajemo sve od sebe kako bismo ipak preuzeli ulogu u najtežem mogućem zločinu koji je počinjen u Europi nakon Drugog svjetskog rata“, naglašava Pavlović, koji je i pravni stručnjak za pitanja ratnih zločina.