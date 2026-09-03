poštovano međunarodno pravo
Međunarodni mehanizam potvrdio da je tijelo Ratka Mladića predano njegovoj obitelji
Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Haagu priopćio je da je danas predao posmrtne ostatke Ratka Mladića njegovim najbližim srodnicima.
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Primopredaja je obavljena u zračnoj luci Rotterdam-Hag oko 15 sati, priopćio je Mehanizam.
Ratko Mladić, koji je bio pritvoren pod nadležnošću Mehanizma, preminuo je 27. kolovoza 2026. godine tijekom bolničkog liječenja u Haagu, u Nizozemskoj. Imao je 84 godine. Odgovornost za repatrijaciju i konačno mjesto na kojem će posmrtni ostaci biti pokopani isključivo je na obitelji Ratka Mladića, dodaje se u priopćenju.
Mehanizam navodi i da je poštovano međunarodno pravo.
„Mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi ljudskih prava te je blisko surađivao s članovima obitelji Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima, kada je to bilo potrebno, kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uvjeti potrebni za dostojanstven i primjeren prijenos posmrtnih ostataka radi repatrijacije“, navedeno je.
Mehanizam je upoznat s time da su posmrtni ostaci prebačeni u Republiku Srbiju.
Mehanizam se u priopćenju pridružio stajalištima glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Antonija Guterresa te izrazio solidarnost sa žrtvama, preživjelima i njihovim obiteljima koji su pretrpjeli zločine za koje je Ratko Mladić proglašen krivim. Također je osudio sve postupke kojima se veličaju osobe koje su međunarodni sudovi proglasili krivima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid."
Mediji objavili datum sprovoda
Komemoracija povodom smrti Mladića, koji je preminuo u Haagu gdje je služio kaznu doživotnog zatvora na koju je osuđen zbog genocida i drugih ratnih zločina, bit će održana u subotu, 5. rujna, u Domu vojske u Beogradu, dok je sprovod zakazan za ponedjeljak, 7. rujna, na Topčiderskom groblju.
Kako prenosi portal Alo, komemoracija će biti održana 5. rujna u 12 sati u Domu vojske, koji se nalazi u Ulici braće Jugovića u Beogradu.
U ponedjeljak, 7. rujna, njegovo tijelo bit će izloženo u Crkvi svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12:30 sati.
Molitveni obred će početi u 12:35 sati, nakon čega će pogrebna povorka krenuti prema Topčiderskom groblju, gdje će Ratko Mladić biti pokopan.
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