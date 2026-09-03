Međunarodni mehanizam potvrdio da je tijelo Ratka Mladića predano njegovoj obitelji

„Mehanizam je postupao uz puno poštovanje međunarodnog prava i normi ljudskih prava te je blisko surađivao s članovima obitelji Ratka Mladića i diplomatskim predstavnicima, kada je to bilo potrebno, kako bi se ispunili svi administrativni, logistički i pravni uvjeti potrebni za dostojanstven i primjeren prijenos posmrtnih ostataka radi repatrijacije“, navedeno je.