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Ukrajinski predsjednik

Zelenski u UN-u žestoko o Putinu: "Nulti pacijent mora biti zaustavljen!"

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N1 Info
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23. ruj. 2026. 20:57
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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy addresses the 81st United Nations General Assembly (UNGA) at UN headquarters in New York City, US
REUTERS/CAITLIN OCHS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je Vladimira Putina "nultim pacijentom" koji "širi zlo" tijekom svog govora na Općoj skupštini UN-a u New Yorku.

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Vladimir Putin "uvijek traži nekoga tko mu može pomoći da ubije još više ljudi“, umjesto da jednostavno prestane i posveti se upravljanju vlastitom zemljom, rekao je Volodimir Zelenski.

"Nakon svega ovoga, možete li ga uopće zamisliti bez rata? On je nulti pacijent, onaj od kojeg se ta ideja rata neprestano širi dalje. A kamo god se proširi, donosi samo bol, nestabilnost, nove rizike i, naravno, nove krize", prenosi njegove riječi Sky.

Što više slobode ruski predsjednik ima za djelovanje, to svijet postaje opasniji za sve ostale, rekao je Zelenski.

"Zato nulti pacijent mora biti zaustavljen. Mora mu se uskratiti prostor za djelovanje i prostor za daljnje širenje ovog zla", kaže ukrajinski predsjednik.

Teme
rat u ukrajini ruska agresija svjetska sigurnost vladimir putin volodimir zelenski

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