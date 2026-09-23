Hrvatska je istaknula svoje iskustvo u poslijeratnom oporavku i obnovi, a dvije strane razgovarale su i o perspektivama ponovnog angažmana hrvatskih kompanija. Kako se doznaje iz diplomatskih izvora, ministri su posebno razgovarali o mogućnostima suradnje sa strateški važnim hrvatskim kompanijama, među kojima su INA i Končar.