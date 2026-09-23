Kraljevsko zrakoplovstvo
VIDEO / Dvojica pilota katapultirala se u posljednji trenutak, objavljena snimka pada vojnog aviona
Dvojica pilota katapultirala su se i padobranima iskočila iz zrakoplova prije nego što se školski zrakoplov britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) srušio i zapalio, pritom, čini se, za dlaku izbjegavši kuće.
Oglas
Policija Sjevernog Walesa priopćila je da se piloti zrakoplova RAF Hawk T2 liječe zbog lakših ozljeda nakon incidenta na području Pencarnisioga na otoku Angleseyju.
Policija je navela da su na mjesto nesreće, nedaleko od baze RAF Valley na otoku, poslani helikopteri Obalne straže i velške službe zračne hitne pomoći. Piloti su prevezeni u Birmingham na liječenje, piše BBC.
Glasnogovornik RAF-a rekao je da se uzroci nesreće trenutačno istražuju.
„Dvojica pilota liječe se zbog ozljeda za koje se smatra da su lakše, a zasad nema izvješća o drugoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenima“, priopćila je Policija Sjevernog Walesa.
„Molimo da do daljnjega izbjegavate ovo područje.“
Oba helikoptera hitne medicinske pomoći koja su bila na mjestu pada zrakoplova Hawk T2 u Llanfaelogu sletjela su u bolnicu Queen Elizabeth u Birminghamu, u kojoj se nalazi Kraljevski centar za vojnu medicinu (RCDM).
Kraljevsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je: „Dogodio se incident u kojem je sudjelovao zrakoplov RAF Hawk T2 koji je poletio iz baze RAF Valley.
Istraga je u tijeku i u ovom trenutku nećemo dodatno komentirati slučaj.“
Jedan od očevidaca, Ollie Zalot, rekao je da se isprva zabrinuo da bi ljudi na tlu mogli biti ozlijeđeni jer se zrakoplov srušio u blizini zgrada.
„Vidio sam kako se padobrani spuštaju pa sam pretpostavio da su oni [piloti] dobro“, rekao je.
WATCH: An RAF Hawk T2 trainer crashed shortly after takeoff from RAF Valley, Anglesey.— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
Both crew members ejected and are reportedly not seriously injured.pic.twitter.com/9y7cweYHAb
Zalot je za BBC Wales ispričao da se vozio obližnjom cestom A55 kada je začuo „snažan prasak“.
„Vidio sam samo dim posvuda, ali činilo se da dolazi iz blizine nekog gospodarstva pa sam pomislio da možda netko pali vatru.
A kada sam se približio, vidio sam da je plamen prevelik da bi bio riječ o običnoj vatri. Samo sam se nadao da su svi dobro. Izgledalo je kao da se sve dogodilo vrlo blizu zgrada. To me najviše zabrinulo.“
Vijećnik Angleseyja Neville Evans rekao je da smatra kako su svi imali „veliku sreću s obzirom na to koliko se blizu“ sela i kampirališta zrakoplov srušio.
„Vrlo, vrlo je blizu naseljenim područjima i drugim sadržajima“, rekao je.
Drugi očevidac, Pete Bennett, rekao je za North Wales Live da je promatrao polijetanje zrakoplova prije nesreće.
„Odmah sam znao da je u nevolji“, rekao je.
„Pri polijetanju vidio se narančasti plamen i dok je ubrzavao, zrakoplov je praktički bio u plamenu. Kako je dobivao na visini, plamen je nestao, ali bilo je očito da nešto nije u redu. Počeo se vrlo strmo uspinjati. Dvaput se naglo zanio u zraku, a zatim su se začula dva jasna, glasna praska.
Piloti su se katapultirali i oba su se padobrana otvorila.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas