Marijan Kustić o akciji USKOK-a: "Spavam mirno. Sav novac će ostati u HNS-u"

"Želim biti jasan na samom početku. Želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali na pregovaranju i realizaciji samog ugovora koji je sigurno najveći u povijesti hrvatskog nogometa, a mogu reći i sporta u Hrvatskoj, a ono što se treba jasno naglasiti jer vidim da se provlače razne špekulacije u medijima - niti ja niti bilo koji zaposlenik niti agencija niti posrednik nije dobila eura provizije, niti će dobiti kada je u pitanju ugovor sportske opreme. Ponosni smo na to i sav novac će ostati u HNS-u. "