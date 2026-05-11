BIVŠI SLOVENSKI PREDSJEDNIK
Borut Pahor za N1: Moja vizija su “Ujedinjene Države Europe”
Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor razgovarao je s našim Hrvojem Krešićem o budućnosti Europske unije i političkoj situaciji u Sloveniji.
Upitan kako vidi budućnost Europske unije, pa i budućnost ovog prostora jugoistočno od Hrvatske i Slovenije, Pahor je odgovorio:
"U vezi Europske unije, moja je vizija, ali je u manjini, vizija Ujedinjenih Država Europe. Nije to SAD, jer je koncept američke Federacije sasvim drukčiji. Mi trebamo održati naš identitet, hrvatski, slovenski, njemački, ali u institucionalnom smislu ne mogu si zamisliti uspješnu budućnost bez veće integracije 27 ili sutra 30 zemalja".
Pahor je dodao da će to biti vrlo težak i naporan proces. "Ali, ima tu nekih signala da se u vezi toga nešto dešava. I Europski parlament je prihvatio rezoluciju u kojoj kaže Vijeću i Komisiji da se još jedanput razmotri ideja u vezi Konvencije Europske unije u budućnosti. U toj rezoluciji spominje se Ustav, novi Ustav Europske unije. Dakle, tu već dolazi do jedne realne analize da takvi kakvi smo sada, jesmo, ali nismo dovoljno dobri za budućnost", naglasio je.
No, svaki put kad se spomene puno ili previše Europe kaže se da je to pogonsko gorivo za sve one koji su protiv toga. I te suverenističke vizije, ideje, stavovi nisu baš u manjini danas u Europi.
"Točno. To je najbitniji razlog zbog čega ne dolazi do odluke da konačno idemo u taj proces Konvencije o budućnosti Europske unije, jer postoji, realno, šansa da bi neke države, možda više njih, reklo: "Ne, suverenitet nam je bitniji od jednog tipa sui generis Federacije." Ja osobno, i tu sam i u još većoj manjini, kažemda krenemo i možda s dvije brzine. Oni koji žele ići malo brže, neka idu malo brže; oni koji će ići malo sporije, neka idu malo sporije, ali ostajemo zajedno".
Kako očekujete da će se prema ovakvoj ideji koju vi spominjete odnositi nova slovenska vlada? Zadnji izbori koji su bili u Sloveniji su izazvali dosta različitih reakcija i možda su neke snage ušle na ovu najvišu pozornicu vlasti u Sloveniji koje do sad tamo nisu bile.
"Ja radim i na sveučilištu, na Novom sveučilištu u Ljubljani, na privatnom sveučilištu, i organizirao sam dvije konferencije u vezi toga. Jedna je bila međunarodna, jedna nacionalna, u vezi pitanja kvalificirane većine za prihvaćanje odluka u vezi vanjske politike. I tu se vidjelo, ja sam i napisao jedan članak u vezi toga, da tu postoje određene razlike među ljevicom i desnicom u Sloveniji.
Da, recimo, među intelektualcima na desnoj strani postoje velike, kako da kažem, distance do uvođenja kvalificirane većine u prihvaćanje odluka u vezi vanjske politike. Međutim, na lijevoj strani više ima, recimo, simpatija za to. Ja sam za kvalificiranu većinu, mislim da je to put ka donošenju bržih i boljih odluka, ali moglo bi se desiti da bi to bila jedna od velikih kontroverzi u budućnosti ako i kada će doći do te diskusije".
Što općenito očekujete od neke bliske političke budućnosti u Sloveniji s novom vladom, odnosima prema Bruxellesu, prema Zagrebu, prema Sloveniji i općenito razvoju političkog prostora u Sloveniji, ponavljam, s ovakvom vladom kakva je danas?
"Inače ja ne komentiram kod kuće domaće stvari, pa neću ni za vas reći drugo nego da treba poštovati volju ljudi. Volja je bila jasna, dovoljno jasna. Ljudi su htjeli neke promjene i treba sad dati legitimitet novoj vladi ako do nje dolazi, mislim na vladu Janeza Janše. Ne znamo hoće li biti, ali postoji mogućnost da će biti, da pokaže da li je sad spremna, kvalificirana da očekivane promjene i provede kroz parlament u narednih dvije ili tri godine.
Ja očekujem, ne samo za Sloveniju, za Europu, očekujem i za globalnu ekonomiju jednu krizu koja neće biti samo financijske naravi kao što je bila, recimo, 2008., 2009. i 2010. Može biti monetarna i privredna kriza širih kapaciteta. U tom smislu treba voditi sada vrlo, to je po mom mišljenju, fiskalno discipliniranu politiku. To je iz mog iskustva kao bivšeg premijera u vrijeme financijske krize. Vidjet ćemo. Ja želim sve najbolje novoj vladi."
Za kraj, ne mogu vas ne pitati za zdravlje. Jeste li dobro? Bilo je dosta čupavo, čini mi se.
"Pa je, pao sam s bicikla. Kako da pričam o budućnosti Europske unije ako ne znam voziti bicikl (rekao je kroz smijeh). Ali dobro, bilo je malo prebrzo, ali imao sam kacigu i to mi je spasilo život. Imam dva loma".
Zahvalili ste se zdravstvenom sustavu Republike Slovenije.
"Apsolutno, apsolutno. To je apsolutno savršen sustav i profesionalizam i emocije ljudi su sjajne. Tako da, evo, već sam tu, obećao sam da će doći. Kao neki invalid sam ovdje, ali ipak sam tu".
