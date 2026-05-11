Tri države koje neće prenositi Eurosong: "Ovo je poruka protiv Netanyahuove države"

Napad je potaknuo veliku izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi, u kojoj su poginule desetine tisuća Palestinaca, među njima mnogo civila. Oko 90 posto stanovništva Gaze bilo je raseljeno, a velika područja su uništena. Primirje koje je u listopadu 2025. posredovao predsjednik Donald Trump dovelo je do oslobađanja preostalih 20 izraelskih talaca.