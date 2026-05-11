Tri države koje neće prenositi Eurosong: "Ovo je poruka protiv Netanyahuove države"

Odluka da se ne prenosi ovo kultno natjecanje „nije nikakva poruka protiv židovskog naroda”, nego „poruka protiv Netanyahuove države”, rekla je predsjednica slovenske radiotelevizije za POLITICO. Nacionalne televizije iz Slovenije, Irske i Španjolske ovog tjedna neće prenositi Eurosong, čime provode povijesni bojkot glazbenog natjecanja zbog sudjelovanja Izraela.
Slovenski gledatelji umjesto toga moći će pratiti niz filmova, dokumentaraca i drugih emisija pod nazivom „Glasovi Palestine”, koji će prikazivati osobne priče ljudi i kontekst aktualnih događaja na Bliskom istoku.
„Imamo cijeli tjedan [TV, radijskog i digitalnog sadržaja] tijekom kojeg prikazujemo izraelske aktiviste koji se bore za prava Palestinaca”, rekla je Natalija Gorščak, predsjednica uprave slovenskog javnog servisa, za POLITICO.
Naglasila je kako odluka o neparticipiranju i neprenošenju Eurosonga „nije nikakva poruka protiv židovskog naroda”, nego „poruka protiv države Benjamina Netanyahua i politike koju Netanyahu provodi”.
Pet zemalja odlučilo je ne sudjelovati na ovogodišnjem Eurosongu ako Izrael bude sudjelovao, navodeći kao razlog izraelski rat u Gazi i humanitarnu krizu koja je uslijedila.
Palestinska militantna skupina Hamas napala je Izrael 7. listopada 2023., pri čemu je ubijeno oko 1.200 ljudi u Izraelu, većinom civila, a 251 osoba uzeta je za taoce.
Napad je potaknuo veliku izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi, u kojoj su poginule desetine tisuća Palestinaca, među njima mnogo civila. Oko 90 posto stanovništva Gaze bilo je raseljeno, a velika područja su uništena. Primirje koje je u listopadu 2025. posredovao predsjednik Donald Trump dovelo je do oslobađanja preostalih 20 izraelskih talaca.
Bojkot je smanjio broj zemalja sudionica na najnižu razinu u više od dva desetljeća te doveo Eurosong u egzistencijalnu krizu.
Španjolska nacionalna televizija RTVE potvrdila je da neće prenositi natjecanje, a isto vrijedi i za irski javni servis RTÉ.
Irska televizija će umjesto toga u subotu navečer emitirati epizodu serije Father Ted — humoristične serije o dvojici irskih svećenika koji pokušavaju napisati pjesmu kako bi stekli čast predstavljanja Irske na natjecanju nalik Eurosongu.
Nizozemska i Island također su se povukli s ovogodišnjeg Eurosonga zbog sudjelovanja Izraela, ali obje zemlje ipak planiraju prenositi natjecanje.
