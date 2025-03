Milorad Dodik: Hrvati iz Bosne platili su cijenu hrvatske samostalnosti

Podijeli :

Dejan Rakita/PIXSELL

Situacija u Bosni i Hercegovini je napeta. Predsjednika Milorada Dodika krajem prošlog mjeseca Sud BiH osudio je za napad na ustavni poredak BiH, a u srijedu je tužiteljstvo te zemlje izdalo nalog za njegovo privođenje.

Na početku razgovora za Dnevnik.hr Milorad Dodik rekao je da se osjeća odlično: “Šećem po gradu, pozdravljam se s ljudima, u Banjoj Luci sam, parlament je iza mene. Danas mi je rođendan. 66 godina punih, mislim da imam još nekih 15 dobrih godina za politiku. Toliko ćemo i gurati.”

Upitan ima li razloga za zabrinutost zbog događanja u Bosni i Hercegovini, Dodik je rekao: “Osobno, kao čovjeka, ako ima karaktera i ako radi nešto i da je pogrešno i zna to – on je zabrinut i ima strah. Ali ako radite nešto u što ste uvjereni da je ispravno, ako drugi čine nešto da pokažu nešto drugo, to onda opet izaziva kod njih problem, ne kod mene.”

Dodao je da je u Republici Srpskoj uobičajen radni dan te da nema nikakvih pokreta.

“Naprosto, ovdje se jedan spin vraća, kad god se ovima u Sarajevu ‘prahne’, oni to dignu na neki novi nivo ovog ili onog. Mislim da su promijenjene uloge i da oni ne mogu ništa u tom pogledu. Radi se o jednom izrazito muslimanskom nacionalizmu koji se ogleda sada kroz korištenje i zlouporabu suda i tužiteljstva, tužiteljstva prije svega, koje je podiglo optužnice protiv predsjednika republike i parlamenta, predsjednika vlade, četiri ministra, i da to sve napravi jedna muslimanska struktura, foteljaška iz Sarajeva koja pokušava na taj način pridobiti međunarodnu javnost, koja je lijena ući u probleme pa da vidi da neki Nijemac nije mogao ovdje doći među Srbe, partizane, i nama ovdje nametnuti zakon na osnovu kojeg nama sude muslimani”, rekao je Dodik.

“Zamislite, po zakonima BiH ja nemam nijedan razlog za bilo kakvu brigu. U zakonima koje je donio parlament nema kaznenog djela za koje oni mene ganjaju i u prvom i u drugom slučaju, niti moje suradnike, ali ima odluka koju je nametnuo Schmidt, koji nije legalan, koji nije legitiman, koji je poslan iz Njemačke, koji ima 26.000 eura mjesečno plaću, koji je ovdje je zagorčao život Srbima, Hrvatima od muslimana i stao na njihovu stranu i sad kad se pobunite, onda ste vi loš neki momak”, rekao je Dodik.

Na pitanje što očekuje od Hrvatske i Srbije u ovom trenutku Dodik je rekao da i s jedne i druge strane dolazi pozivanje na mir i stabilnost.

“Nitko ne ugrožava teritorijalni integritet. Teritorij BiH nema teritorijalni integritet, ona je teritorij postavljen iz dva entiteta i tri konstruktivna naroda. Od ta dva entiteta jedan je monoetnički, a to je Republika Srpska, a drugi je dvoetnički, bošnjačko-hrvatski. Hrvati i Bošnjaci pristali su da imaju to. Ja bih volio da Hrvati imaju poseban entitet, ja sam to od početka zagovarao, ali očigledno je da su Hrvati iz Bosne platili cijenu hrvatske samostalnosti i onda su strpani u ovu priču koja se zove Federacija, ali mislim da njima pripada pravo na visoku autonomnu oblast Herceg Bosne, ili kako već hoće, i to će se završiti tako”, zaključio je Dodik.

