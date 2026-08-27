"ŽALIMO ZBOG NEPRAVDE"
Ministarstvo branitelja: Mladić odlazi kao jedan od najodgovornijih za ratne zločine
Ministarstvo hrvatskih branitelja reagiralo je na vijest o smrti bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, istaknuvši da njegova smrt označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i BiH.
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"Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i BiH", navodi Ministarstvo hrvatskih branitelja.
Napominje i da, nažalost, Mladić nikada nije odgovarao za ratne zločine počinjene na području Hrvatske, a osobito za masakr u Škabrnji.
"Žalimo zbog te nepravde, koju i danas osjećaju obitelji žrtava Mladićevih postrojbi. Ratko Mladić simbol je propasti i poraza ideologije i režima koji su iza sebe ostavili stravična razaranja i tisuće ubijenih nedužnih civila", ističu.
Podsjetili su i da je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno osudio Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH.
Nekadašnji zapovjednik vojske bosanskih Srba i haški osuđenik Ratko Mladić preminuo je u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Den Haagu.
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