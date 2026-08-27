Ministarstvo branitelja: Mladić odlazi kao jedan od najodgovornijih za ratne zločine

"Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i BiH", navodi Ministarstvo hrvatskih branitelja.