Udruge HVO-a: Hrvatske žrtve Mladića u BiH ne smiju biti zaboravljene

"Danas, kada spominjemo Ratka Mladića, moramo prije svega govoriti o ljudima koji su bili žrtve – o hrvatskim obiteljima koje su izgubile svoje najmilije, o ljudima koji su odvedeni u logore, o spaljenim kućama i selima, o uništenim crkvama i o tisućama onih koji su morali napustiti svoje domove", ističe se u priopćenju udruga Hrvatskoga vijeća obrane.