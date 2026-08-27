OTVORENO KRŠENJE ZAKONA
Reakcije na Mladićevu smrt u BiH: Dodik i Stanivuković natječu se u veličanju ratnog zločinca
Političari i čelnici različitih nevladinih udruga u Republici Srpskoj u četvrtak su se natjecali u hvalospjevima Ratku Mladiću svjesno pri tom kršeći Kazneni zakon BiH koji predviđa sankcije za veličanje osuđenih ratnih zločinaca dok stižu upozorenja kako Mladićeva smrt ne smije biti izgovor za zaborav zločina.
Neformalni lider RS Milorad Dodik kazao je kako će taj entitet ostati "posvećen onome što je bio Ratko Mladić" unatoč pritiscima Sarajeva i Zapada.
U izjavi za srbijanski Informer Mladića je opisao kao čovjeka koji je "pokazivao svoj ljudski i vojnički karakter" uz tvrdnju kako su "na temelju izmišljene kolektivne odgovornosti i njega strpali u priču o odgovornosti za određene događaje" čime je očevidno nijekao pravomoćnu presudu kojom je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) Mladića osudio na doživotni zatvor nakon što ga je proglasio odgovornim za najteže ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici.
Stanivuković: Mladić je podnio žrtvu za svoj narod
Dodikov ministar u Vijeću ministara BiH Staša Košarac zahvaljivao je Mladiću na "hrabrosti i odlučnosti" a ministar branitelja RS Radan Ostojić izjavio je kako Mladićeva smrt treba ujediniti sve Srbe te da njegov grob treba biti "mjesto hodočašća na koje će dolaziti čitav srpski narod".
Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković izjavio je kako će Mladić ostati duboko upisan u srpsku povijest jer je "podnio žrtvu za svoj narod" a Stojan Župljanin, predsjednik udruge koja okuplja bivše časnike vojske bosanskih Srba, kazao je pak kako je Mladić heroj koji je spasio Srbe od progona a ICTY je nazvao "sotonističkim".
"Zločinačka ruka bjelosvjetskih hohštaplera je na ovaj način okrunila svoj krvavi pir prema najčestitijim vođama srpskog naroda", izjavio je Župljanin pozvavši pri tom Srbiju da organizira "dostojanstven ispraćaj" Mladića.
Tabaković: Najgori ubojica i zločinac
Predsjednik udruge pod nazivom "Asocijacija tvoraca RS" Stevan Medić ustvrdio je kako je Mladić nedužan i osuđen bez dokaza jer se se borio za svoj narod a u toj borbi "nije napravio nijednu grešku prema drugom narodu".
Bošnjački dužnosnici i istaknute javne osobe pozvali su na poštivanje sudskih presuda upozoravajući kako se nedvojbeno utvrđene činjenice o zločinima ne smiju dovoditi u pitanje.
Alija Tabaković, Srebreničanin koji je sada predsjednik kliuba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske nije skrivao prijezir prema Mladiću a u prvoj je reakciji bez suzdržavanja o njemu govorio kao o najgorem ubojici i zločincu.
"Minimalna pravda je zadovoljena time što je zadnje dane života dočekao u zatvoru. Baš onako kako je i našim najmilijim sudio", poručio je Tabaković.
Suljagić: Sačuvati istinu i sjećanje na žrtve
Direktor Memorijalnog centra u Srebrenici Emir Suljagić, koji čuva uspomene na više od osam tisuća žrtva genocida što su ga tamo nad Bošnjacima 1995. počinili pripadnici Mladićeve vojske, kazao je kako nakon smrti zločinca pred društvom ostaje još važniji zadatak a to je očuvati istinu i sjećanje na žrtve.
"Sada preostaje teži dio posla: da ne dopustimo da zajedno s njim umru istina, odgovornost i sjećanje. Mladićeva smrt je još jedan trenutak u kojem moramo odlučiti šta ćemo pamtiti i, još važnije, što nećemo dopustiti da bude izbrisano", poručio je Suljagić.
Velike kazne za negiranje ratnih zločina
Izmjenama Kaznenog zakona BiH koje je 2021. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik Valentin Inzko zabranjeno je svako nijekanje sudski utvrđenih činjenica o ratnim zločinima i dovođenje u pitanje pravomoćnih presuda.
Zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina kažnjava se onaj tko javno odobri, zaniječe, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom.
Za dodjelu bilo kakvog priznanja ratnim zločincima ili davanje naziva javnim objektima, parkovima, ulicama i trgovima po takvim osobama u BiH se može dobiti do tri godine zatvora.
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