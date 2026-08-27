Reakcije na Mladićevu smrt u BiH: Dodik i Stanivuković natječu se u veličanju ratnog zločinca

U izjavi za srbijanski Informer Mladića je opisao kao čovjeka koji je "pokazivao svoj ljudski i vojnički karakter" uz tvrdnju kako su "na temelju izmišljene kolektivne odgovornosti i njega strpali u priču o odgovornosti za određene događaje" čime je očevidno nijekao pravomoćnu presudu kojom je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) Mladića osudio na doživotni zatvor nakon što ga je proglasio odgovornim za najteže ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici.