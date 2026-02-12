Oglas

Na katoličkoj crkvi u Tesliću ispisan grafit: "Ubij Hrvata"

Hina
12. velj. 2026. 12:14
N1 / Ilustracija

Na zidu katoličke crkve u Tesliću, gradu u BiH koji se nalazi na teritoriju Republike Srpske, ispisani su grafiti kojima se prijeti Hrvatima, a lokalni dužnosnici i potpredsjednik RS Davor Pranjić (HDZ BiH) oštro su osudili taj izgred.

Prema dostupnim informacijama, na zidu crkve Sv. Josipa ćirilićnim je pismom u srijedu ispisana poruka "ubij Hrvata". Kako je objavio katolički portal nedjelja.ba, župnik Pavo Šekerija, koji se u tom trenutku nalazio u Sarajevu, dobio je obavijest da je grafit ispisan uoči večernje mise.

Teslićki gradonačelnik Milan Miličević (SDS) odmah je reagirao i kontaktirao župnika uz poruku kako to nije samo čin vandalizma već i napad na dostojanstvo sugrađana, kao i na međunacionalni i međuvjerski sklad koji se u Tesliću godinama gradi i čuva. Istaknuo je kako u gradu nema mjesta za mržnju, prijetnje i podjele.

Župniku Šekeriji prenio je izraze pune potpore malenoj katoličkoj zajednici u Tesliću i svim građanima koji su uznemireni ovim činom. Pozvao je na hitno identificiranje i procesuiranje počinitelja, naglašavajući kako samo jasna i odlučna reakcija može poslati poruku kako se govor mržnje neće tolerirati.

Na hitnu istragu i otkrivanje počinitelja pozvao je potpredsjednik RS Pranjić upozoravajući kako svaki oblik govora mržnje, poticanja nasilja ili skrnavljenja vjerskih objekata predstavlja ozbiljan napad na temeljne vrijednosti društva, međusobno poštovanje i suživot. Dodao je da ovakvi incidenti ne smiju narušiti odnose među narodima niti destabilizirati zajednicu u kojoj se gradi povjerenje.

Istaknuo je posvećenost zaštiti prava hrvatske zajednice i povratnika, te pružanju nepokolebljive potpore u očuvanju hrvatskog vjerskog i kulturnog identiteta. Pozvao je građane na smirenost, dostojanstvo i odgovornost kako bi zajednički očuvali stabilnost, sigurnost i mir u lokalnim zajednicama.

U Tesliću je do 1992. godine živjelo gotovo deset tisuća Hrvata, dok ih je prema posljednjem popisu iz 2013. godine bilo tek oko 1600.

BiH Govor mržnje Grafiti Hrvati Međunacionalni odnosi Republika Srpska Teslić

