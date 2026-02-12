Na katoličkoj crkvi u Tesliću ispisan grafit: "Ubij Hrvata"

Teslićki gradonačelnik Milan Miličević (SDS) odmah je reagirao i kontaktirao župnika uz poruku kako to nije samo čin vandalizma već i napad na dostojanstvo sugrađana, kao i na međunacionalni i međuvjerski sklad koji se u Tesliću godinama gradi i čuva. Istaknuo je kako u gradu nema mjesta za mržnju, prijetnje i podjele.