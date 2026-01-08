U toku noći došlo je do požara na vratima katoličke crkve Svetog imena Marijina (Katedrale) u Novom Sadu, a prema rečima župnika Atile Želera požar je podmetnut.
Attila Zsellér izjavio je da je u crkvu došao oko šest sati ujutro i da je ispred crkve zatekao vatrogasno vozilo i policiju, piše Danas.
„Oni su rekli da je požar najvjerovatnije podmetnut i da se vrši očevid“, rekao je Zsellér. Prilikom požara nije bilo nikoga u crkvi.
"Hvala Bogu nije došlo do žrtava. Imamo samo materijalnu štetu. Vatrogasci su brzo reagirali i ugasili požar", rekao je Zsellér. Veća šteta na vratima iz 19. stoljeća spriječena je intervencijom vatrogasaca, i u tijeku je policijski očevid.
Vrata će se morati rekonstruirati, a prije toga morat će se zaštiti sjeverni ulaz u crkvu okrenut dijelu grada u kojemu je veliki broj kafića, navode novosadski mediji.
Crkva Imena Marijinog, poznata kao novosadska katedrala, nalazi se u centru i simbol je grada.
