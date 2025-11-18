Nakon Hrke i Jaćimović prekinuo štrajk glađu: "U subotu ćemo objaviti kad idemo u blokadu Beograda"

Prijevoznik Milomir Jaćimović deveti dan je štrajkao glađu ispred zgrade Banovine u Beogradu. Policija mu je ponovno oduzela autobus. Njegov sin, Milan Jaćimović, jučer je ponovno započeo štrajk glađu, a tijekom dana je priveden. Dijana Hrka, nakon 16 dana, sinoć je prekinula štrajk glađu, ali ostaje ispred Skupštine Srbije.
Vraćen mu bus
Autoprijevoznik Milomir Jaćimović u utorak navečer objavio je da je prekinuo štrajk glađu.
Jaćimovićev autobus, koji je parkirao ispred zgrade Banovine, jučer je vraćen Jaćimoviću, a nakon toga zabilježeni su sukobi s policijom, a tom prilikom je ozlijeđeno nekoliko građana. Šleper je odvezao autobus. Ozlijeđeni su i maloljetnici, među kojima je i sin Milomira Jaćimovića. Tijekom dana ga je privela policija.
Podsjećamo da su Jaćimovićevi zahtjevi vraćanje svih autobusa koje je policija oduzela te poništavanje milijunskih kazni za navodne prometne prekršaje. On je jedan od prijevoznika koji je prevozio studente i učenike blokadere po Srbiji.
Maloljetni sin nastavlja štrajk?
Njegov maloljetni sin ranije je prekinuo štrajk, ali zbog jučerašnjih događaja nastavio ga je.
Diana Hrka prekinula je štrajk glađu jer su joj to, kako je rekla, savjetovali "medicinski radnici i djeca". Prije 16 dana započela je štrajk glađu sa zahtjevima za utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice u Novom Sadu i raspisivanje izvanrednih izbora.
"Iz štrajka glađu izlazim upravo sada. Ovdje sam pod šatorom do petka, a u subotu ako se nitko ne oglasi o mojim zahtjevima, otići ću kod Dijane (Hrke) i nositi šatore te ću u subotu tijekom dana objaviti datum kada se cijela Srbija poziva na blokadu Beograda sedam dana, dok se ne riješi ova situacija u zemlji", rekao je Jaćimović.
