Nakon Hrke i Jaćimović prekinuo štrajk glađu: "U subotu ćemo objaviti kad idemo u blokadu Beograda"

"Iz štrajka glađu izlazim upravo sada. Ovdje sam pod šatorom do petka, a u subotu ako se nitko ne oglasi o mojim zahtjevima, otići ću kod Dijane (Hrke) i nositi šatore te ću u subotu tijekom dana objaviti datum kada se cijela Srbija poziva na blokadu Beograda sedam dana, dok se ne riješi ova situacija u zemlji", rekao je Jaćimović.