Zbog zdravstvenog stanja
Nebojša Pavković uputio hitan zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu
Bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, general Nebojša Pavković, 13. kolovoza je Međunarodnom mehanizmu za kaznene sudove (MICT) uputio hitan zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu, pozivajući se na ozbiljno narušeno zdravstveno stanje.
Pavkovićev odvjetnik Aleksandar Aleksić u zahtjevu navodi da se zdravlje njegovog klijenta znatno pogoršalo i da mu je život ugrožen. Na temelju komunikacije s Pavkovićem i Veleposlanstvom Republike Srbije u Finskoj, gdje on izdržava kaznu, odvjetnik navodi da osuđeni general posljednjih dana ne uzima hranu, prima infuziju i osjeća se izrazito loše. Obrana tvrdi da bi nastavak izdržavanja kazne onemogućio Pavkoviću da posljednji dio života provede s obitelji, koja bi mu mogla pružiti njegu i liječenje u kućnim uvjetima.
Obrana naglašava da Pavković ima šestero djece i troje unučadi, te da namjerava posvetiti se obitelji i neće sudjelovati u političkim aktivnostima. U podnesenom dokumentu traži se od predsjednice MICT-a, sutkinje Graciele Gatti Santana, da se po hitnom postupku odluči o njegovom prijevremenom oslobađanju iz "uvjerljivih humanitarnih razloga".
Žalbeno vijeće Haaškog tribunala potvrdilo je 2014. godine Pavkovićevu kaznu od 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, uključujući ubojstva, progon, deportacije i prisilni transfer. U kolovozu iste godine prebačen je u Finsku na izdržavanje kazne. U zahtjevu se podsjeća da je Pavković još 2020. godine ispunio uvjet od dvije trećine odslužene kazne za prijevremeno puštanje, a da je MICT 2022. potvrdio njegovu formalnu podobnost za ovu mjeru.
