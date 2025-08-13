Nebojša Pavković uputio hitan zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu

Pavkovićev odvjetnik Aleksandar Aleksić u zahtjevu navodi da se zdravlje njegovog klijenta znatno pogoršalo i da mu je život ugrožen. Na temelju komunikacije s Pavkovićem i Veleposlanstvom Republike Srbije u Finskoj, gdje on izdržava kaznu, odvjetnik navodi da osuđeni general posljednjih dana ne uzima hranu, prima infuziju i osjeća se izrazito loše. Obrana tvrdi da bi nastavak izdržavanja kazne onemogućio Pavkoviću da posljednji dio života provede s obitelji, koja bi mu mogla pružiti njegu i liječenje u kućnim uvjetima.