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približava se Hrvatskoj

Nevrijeme u Sloveniji, padala tuča "veličine lješnjaka". Izdana upozorenja i za tri hrvatske regije

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N1 Info
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22. lip. 2026. 16:31
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dhmz radar
DHMZ

Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdano za zagrebačku, osječku i kninsku regiju

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Nevrijeme koje su meteorolozi najavljivali tijekom poslijepodneva je zahvatilo Ptuj i okolicu, te predjele uz slovensku granicu s Hrvatskom, gdje je uz obilnu kišu zabilježena i tuča. Olujni sustav sada se približava Hrvatskoj i očekuje se njegov daljnji prolazak preko dijela Hrvatskog zagorja, prenosi JL.

Na Facebook stranici Neurje.si objavljene su fotografije i snimke nevremena, a stanovnici Slovenije šalju slike na kojima se vidi da je padala tuča veličine lješnjaka.

Zbog mogućnosti izraženijih pljuskova i grmljavinskog nevremena za riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje. Iz DHMZ-a upozoravaju da su mjestimice mogući jači pljuskovi, osobito u Istri, uz vjerojatnost grmljavine veću od 50 posto.

dhmz
DHMZ

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume, livade i otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručili su iz DHMZ-a.

Žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena izdano je za zagrebačku, osječku i kninsku regiju. Meteorolozi građanima savjetuju praćenje prognoza i upozorenja tijekom večeri.

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dhmz grmljavinsko nevrijeme nevrijeme tuča upozorenje

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