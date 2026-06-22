Nevrijeme u Sloveniji, padala tuča "veličine lješnjaka". Izdana upozorenja i za tri hrvatske regije

Nevrijeme koje su meteorolozi najavljivali tijekom poslijepodneva je zahvatilo Ptuj i okolicu, te predjele uz slovensku granicu s Hrvatskom, gdje je uz obilnu kišu zabilježena i tuča. Olujni sustav sada se približava Hrvatskoj i očekuje se njegov daljnji prolazak preko dijela Hrvatskog zagorja, prenosi JL.