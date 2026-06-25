Nijemca koji savjetuje Vučića plaća njemačka vlada: "Ja ga zovem ‘moj Švabo’, on mene zove ‘moj divlji Srbin'"

Istraživanje BIRN-a i njemačkog magazina, usredotočeno na dokumentaciju koju je BIRN sakupljao više od šest mjeseci od njemačkih institucija po Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja – a koja se odnosi na angažman Heskensa od 2020. do danas – pokazuje da je Srbija u vrijeme Vučićeve vladavine "postala servisna ekonomija njemačkog gospodarstva", te da su "predstavnici njemačkih vlasti u Vučiću vidjeli osobu s kojom se izravno mogu ugovarati poslovi".