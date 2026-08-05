"Samo nam je nebo granica"
Anušić: Vojna oprema nije dovoljna, čovjek je najvažniji za obranu države
Ministar obrane poručio da su hrabrost, znanje i zajedništvo ključni za sigurnost Hrvatske.
Ministar obrane Ivan Anušić ocijenio je za Dnevnik HTV-a da je ovogodišnje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu proteklo uspješno. Govorio je o značaju Oluje, počecima Domovinskog rata, odnosu hrvatskih vojnika prema zarobljenicima te modernizaciji Hrvatske vojske.
Anušić je istaknuo da je organizacija obilježavanja protekla bez problema, uz sudjelovanje brojnih postrojbi i suvremene vojne tehnike. Posjetitelji su mogli vidjeti helikoptere, akrobatsku skupinu Krila Oluje, borbene avione Rafale, bespilotne sustave i pripadnike specijalnih snaga.
Posebno je istaknuo sudjelovanje hrvatskih branitelja, naglasivši da mnogi od njih danas imaju zdravstvenih problema, ali su unatoč velikoj vrućini izdržali cijeli program.
"Hrvatska je 1990. bila potpuno nezaštićena"
Govoreći o počecima Domovinskog rata, Anušić je podsjetio na težak položaj u kojem se Hrvatska tada nalazila.
Prema njegovim riječima, država je početkom 1990-ih bila bez dovoljno naoružanja i međunarodne zaštite, ali je zahvaljujući organizaciji, hrabrosti i snalažljivosti uspjela izgraditi obranu.
"Oduprli smo se, zaustavili smo ih 1991. godine i slomili im kičmu u Vukovaru. Nakon toga pripremali smo se za 1995. godinu. U međuvremenu nas je priznala Europa i svijet i sve smo riješili za dva dana. Neopisiv je osjećaj, sretan je onaj tko to jedanput u životu doživi", kazao je.
"Stvorili smo samostalnu i nezavisnu državu koju smo čekali stoljećima. Samo nam je nebo granica", poručio je Anušić.
Posebno naglasio postupanje prema zarobljenicima
Osvrćući se na Oluju i druge operacije Hrvatske vojske, ministar je naglasio razliku u postupanju prema zarobljenim neprijateljskim vojnicima.
Podsjetio je na stradanja civila tijekom Domovinskog rata, posebno djece, te rekao kako su hrvatske snage nakon oslobađanja teritorija prema zarobljenicima postupale u skladu s pravilima ratovanja i humanitarnim načelima.
Kao primjer je naveo vlastito iskustvo iz operacije Bljesak, kada su se neprijateljski vojnici predali, nakon čega su dobili osnovnu skrb i vraćeni svojim obiteljima.
"Pogledajte naše zarobljenike koji su se vratili, pogledajte one koji se nisu vratili, kako su masakrirani i što su im učinili. To je razlika između nas i nekih drugih", istaknuo je.
"Rafale bez pilota je samo komad čelika"
Govoreći o današnjoj modernizaciji Hrvatske vojske, Anušić je naglasio da suvremena tehnika ima važnu ulogu, ali da sama po sebi ne može osigurati obranu.
"Čovjek je ključan. Rafale bez pilota je samo komad čelika", rekao je ministar, naglašavajući važnost znanja, obuke i sposobnosti pripadnika vojske.
Dodao je kako Ministarstvo obrane osim nabave nove opreme ulaže i u poboljšanje životnih i radnih uvjeta vojnika, njihova materijalna prava te standard pripadnika Oružanih snaga.
Zaključio je da je najveća snaga Hrvatske u zajedništvu te poručio kako je država najjača kada djeluje složno.
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