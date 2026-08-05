Anušić: Vojna oprema nije dovoljna, čovjek je najvažniji za obranu države

"Oduprli smo se, zaustavili smo ih 1991. godine i slomili im kičmu u Vukovaru. Nakon toga pripremali smo se za 1995. godinu. U međuvremenu nas je priznala Europa i svijet i sve smo riješili za dva dana. Neopisiv je osjećaj, sretan je onaj tko to jedanput u životu doživi", kazao je.