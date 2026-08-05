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Veliki ustupak

Iran kaže da je s Omanom postigao dogovor o ruti kroz Hormuški tjesnac

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Hina
|
05. kol. 2026. 19:36
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FILE PHOTO: Vessels in the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, August 3, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo
REUTERS/Stringer

Iran i Oman postigli su dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac i zajednička se izjava privodi kraju, ako se određene treće strane ne budu miješale, rekao je u srijedu glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai.

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Bagai je dodao da takav sporazum između Irana i Omana sam po sebi ne bi jamčio sigurnost na tom strateškom plovnom putu.

Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u Zaljev kroz Hormuški tjesnac, rekli su u srijedu za Reuters visoki iranski izvor i dva regionalna dužnosnika, što je jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada.

Unatoč očitom koraku prema popuštanju iranskim zahtjevima, izvori su zanijekali tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je sporazum o ponovnom otvaranju tjesnaca nadohvat ruke, rekavši da se o važnim pojedinostima još mora dogovoriti.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagai opisao je pregovore između Teherana i Muskata kao „profesionalne” i ocijenio da „napreduju”. Rekao je da su „dvije strane postigle međusobno razumijevanje o zemljopisnim parametrima rute o kojoj se raspravlja”.

Bagai je dodao da je, ako neke treće strane ne budu ometale proces, zajednička izjava dviju zemalja, koja sadrži glavne aspekte i ključne točke dogovora, u završnoj fazi revizije i izrade.

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Teme
hormuz hormuški tjesnac iran oman

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