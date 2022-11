Potres magnitude 3,8 pogodio je područje Bosne i Hercegovine ponedjeljak ujutro.

EMSC javlja da je epicentar potresa bio oko 25 kilometara sjeverozapadno od Zenice i 21 kilometar sjeverno od Travnika na dubini od dva kilometra.

Prema prvim informacijama magnituda potresa bila je 4,1 stupnjeva, ali je to kasnije korigirano.

🔔#Earthquake (#zemljotres) M4.1 occurred 27 km NW of #Travnik (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 08:49:51). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedOuH

🌐https://t.co/ZTwbcXfgED

🖥https://t.co/Pmzm1dzgyp pic.twitter.com/YFUo1I0ep8