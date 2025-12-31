Oglas

Objavljen datum ponovnog glasanja na izborima za predsjednika RS-a

Hina
31. pro. 2025. 11:09
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zvanicno je proglasio pobjedu ove stranke i njihovog kandidata Sinise Karana na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.
Ponovljeno glasanje na dijelu biračkih mjesta na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske bit će provedeno 8. veljače 2026., odluka je koju je u srijedu donijelo Središnje izborno povjerenstvo BiH (BiH).

Glasanje će biti ponovljeno na 136 biračkih mjesta u 17 općina i gradova na teritoriju RS, na temelju ranije odluke SIP-a da se ponište rezultati koji su tamo utvrđeni nakon izbora provedenih 23. studenog.

Provjerama su na tim mjestima utvrđene brojne nepravilnosti uključujući krivotvorenje potpisa birača te glasanje osoba koje na to nisu imale zakonsko pravo. Novi krug glasanja presudan je za odluku o tome hoće li novi predsjednik RS biti kandidat vladajuće koalicije Siniša Karan ili kandidat ujedinjene oporbe Branko Blanuša.

Prema preliminarnim rezultatima Karan je nakon glasanja 23. studenog imao prednost u odnosu na Blanušu za oko dva posto ili tek nešto više od 9500 glasova.

Poništeni rezultati sa 136 biračkih mjesta Karanu su donijeli oko 15 tisuća glasova pa bez njih sada vodi Blanuša, koji je u prednosti s oko šest tisuća glasova više od kandidata kojega izravno podupire Milorad Dodik.

Prijevremeni izbori za predsjednika RS raspisani su nakon što je Dodik s te dužnosti smijenjen na temelju pravomoćne presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika.

Ti se izbori smatraju ključnim testom stvarnog političkog utjecaja kojega Dodik ima u RS nakon smjene. 

Branko Blanuša Izborne nepravilnosti Milorad Dodik Ponovljeni izbori Predsjednički izbori Republika Srpska SIP Siniša Karan

