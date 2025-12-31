Objavljen datum ponovnog glasanja na izborima za predsjednika RS-a

Provjerama su na tim mjestima utvrđene brojne nepravilnosti uključujući krivotvorenje potpisa birača te glasanje osoba koje na to nisu imale zakonsko pravo. Novi krug glasanja presudan je za odluku o tome hoće li novi predsjednik RS biti kandidat vladajuće koalicije Siniša Karan ili kandidat ujedinjene oporbe Branko Blanuša.