Podignuta optužnica protiv SDP-ove Barbare Antolić Vupore

Prema Uskokovim tvrdnjama, Podbrežnički je, radi osiguravanja potrebnog rezultata na testiranju, upoznao Melaniju Car s pitanjima i zadacima prije provođenja provjere znanja i sposobnosti, znajući da će ih ona prenijeti svojem sinu, što je i učinila. Tako su mu, navodi Uskok, osigurali ostvarivanje potrebnog rezultata pa je po provedenom natječaju primljen u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina.