Podignuta optužnica protiv SDP-ove Barbare Antolić Vupore
Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu zbog niza malverzacija podigao optužnicu protiv osmero okrivljenika, među kojima su SDP-ova saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora i varaždinski pročelnik Vlado Podbrežnički.
Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da se osmero hrvatskih državljana i jedna pravna osoba optužnicom terete za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanje utjecajem i davanje mita za trgovanje utjecajem.
Prema Uskokovoj optužnici, pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina Vlado Podbrežnički pogodovao je Antolić Vupori u izdavanju građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće, iako nije ispunjavala uvjete.
Uz saborsku zastupnicu i pročelnika, Uskok optužnicom tereti i sudsku vještakinju Jagodu Bistrović zbog prikrivanja nepravilnosti u dokumentaciji te sudjelovanja u lažiranju tehničkog pregleda kuće u Varaždinu.
Uskok u optužnici navodi da je građevinska inspekcija 3. lipnja 2024. utvrdila kako se na kući u suvlasništvu Antolić Vupore i njezinog supruga izvodi bespravna gradnja te je naložila obustavu radova, uz upozorenje mogućeg pokretanja prekršajnog postupka te uklanjanja bespravno izvedenih radova za koje nije ishođena pravovaljana građevinska dozvola.
Antolić Vupora je potom istog dana putem vještakinje Bistrović zatražila od Podbrežničkog da joj žurno i neovisno o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta izda građevinsku dozvolu za rekonstrukciju kuće, što je pročelnik 12. lipnja 2024. i učinio.
Pritom je Podbrežnički , ističe Uskok, neistinito naveo da je strankama u postupku omogućeno osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta te da su se sve stranke odazvale i nakon uvida u spis dale izjave o suglasnosti sa zahvatom. Time je osigurao da se nakon pravomoćnosti građevinske dozvole postupak građevinske inspekcije obustavi.
Nadalje se Podbrežnički tereti da je na zahtjev Bistrović izdao Antolić Vupori i uporabu dozvolu, pri čemu je pročelnik sačinio neistiniti zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu koji u stvarnosti nije obavio.
Uskok tereti Podbrežničkog i da je s voditeljicom Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Melanijom Car dogovorio zaposlenje njezina sina na radno mjesto upravnog referenta za javna davanja - vježbenika.
Uskok: Davao pitanja prije provedbe natječaja
Prema Uskokovim tvrdnjama, Podbrežnički je, radi osiguravanja potrebnog rezultata na testiranju, upoznao Melaniju Car s pitanjima i zadacima prije provođenja provjere znanja i sposobnosti, znajući da će ih ona prenijeti svojem sinu, što je i učinila. Tako su mu, navodi Uskok, osigurali ostvarivanje potrebnog rezultata pa je po provedenom natječaju primljen u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina.
Također, Uskok tereti savjetnika za graditeljstvo Zorana Šanjeka i pomoćnicu pročelnika za upravne poslove u gospodarstvu i prometu u Upravnom odjelu za gospodarstvo i europske poslove Varaždinske županije Dubravku Kolar da su pogodovali pri izdavanju rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga, neovisno o ispunjenosti zakonskih uvjeta.
Uskok u optužnici tvrdi da je Šanjek, na zahtjev posrednice za nekretnine Sanje Majnić, zatražio od Kolar da odmah i neovisno o ispunjenosti uvjeta udovolji navedenom zahtjevu, što je ona i učinila. Pritom je Kolar neistinito navela da je očevidom i uvidom u dokumentaciju utvrđena ispunjenost uvjeta iz mjerodavnog zakona i pravilnika.
Sukladno prethodnom dogovoru, Šanjeku je nakon ispunjenja zahtjeva isplaćena novčana nagrada u neutvrđenom iznosu.
Uz to, Šanjek se tereti da je od lipnja 2023. do studenoga 2024. primao od direktora tvrtke Eterlux sistemi Stjepana Solara mjesečnu naknadu u iznosu od 1100 eura kako bi ubrzavao i usmjeravao postupke vezane uz projekte Solarove tvrtke.
Uskok je precizirao da je Šanjek osiguravao da se predmet dodijeli u rad točno određenom referentu kojem je potom davao upute kako i u kojem roku treba izdati građevinsku dozvolu, vodeći pritom računa da to bude nakon ukidanja obveze plaćanja vodnog doprinosa.
U Uskokovoj optužnici navodi se i da je Šanjek na Solarov zahtjev tražio od voditelja pripreme rada u tehničkoj službi, kao i od direktora komunalnog društva zaduženog za poslove vodnog gospodarstva, žurno postupanje na lokaciji gradilišta Solarove tvrtke, a za što mu je Solar isplatio ukupno 17.600 eura.
