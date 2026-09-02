pala je odluka
Određen datum prijevremenih izbora u Srbiji
Izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 25. listopada 2026. godine.
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U idućim danima očekuje se raspuštanje Narodne skupštine na obrazloženi prijedlog Vlade, čime će biti stvoreni formalni uvjeti za raspisivanje izbora, doznaje Euronews Srbija.
Predsjednik Aleksandar Vučić još je 20. kolovoza suzio moguće termine na 18. ili 25. listopada. Zakon propisuje da od raspisivanja izbora do glasanja mora proći najmanje 45, a najviše 60 dana. Kako bi se izbori održali 25. listopada, moraju biti raspisani najkasnije do 10. rujna.
Predsjednik ne može samostalno raspustiti Skupštinu. Potreban je obrazloženi prijedlog Vlade, nakon čega predsjednik u roku od 72 sata donosi ukaz o raspuštanju ili javno obrazlaže zašto prijedlog ne prihvaća. Nakon tog koraka formalno počinje izborna kampanja.
Ovo će biti 15. parlamentarni izbori u Srbiji od uvođenja višestranačja.
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