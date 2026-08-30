Vučić o Thompsonovom koncertu u Vukovaru: Dođe tu na granicu sa Srbijom i pjeva "stići će vas naša ruka bando četnici"

"To je jedan, kako bi oni rekli, party, dernek, ništa posebno. Nikom ništa zbog 'za dom spremni', što je isto što i 'Sieg heil' kod njemačkih nacista bilo, samo malo gore jer su veće monstruoznosti... Iste su monstruoznosti činili. I onda dođe tu na granicu sa Srbiju i pjevaju pjesme 'stići će vas naša ruka u Srbiji, bando četnici'. Mi bismo valjda trebali biti nasmijani i reći - baš lijepa pjesma, baš vam to dobro ide i s oduševljenjem to prihvatiti. Kod nas nema nervoze", rekao je Vučić.