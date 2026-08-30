"ZDS JE KAO SIEG HEIL"
Vučić o Thompsonovom koncertu u Vukovaru: Dođe tu na granicu sa Srbijom i pjeva "stići će vas naša ruka bando četnici"
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, kritizirajući isticanje pozdrava "Za dom spremni" i poruke iz pjesme "Bojna Čavoglave".
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Vučić je o koncertu govorio na svečanom puštanju u promet novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Prema prvim procjenama, u Vukovaru se okupilo između 100.000 i 120.000 ljudi, a koncert je izazvao veliku pozornost i u Srbiji, gdje su ga pojedini mediji nazivali "ustaškim dernekom", a Thompsona "ustašom".
"Mnogi u Europi ne znaju povijest ili je ne žele znati, ne razumiju da je čak i po svjedočenjima to bio najgori zločinački režim, po svojoj monstruoznosti i surovosti gori čak i od Hitlerovog režima. Oni se time diče i ponose.
'ZDS je isto što i Sieg heil'
Osvrnuo se i na uzvik "Za dom spremni", koji se čuo na početku pjesme "Bojna Čavoglave".
"To je jedan, kako bi oni rekli, party, dernek, ništa posebno. Nikom ništa zbog 'za dom spremni', što je isto što i 'Sieg heil' kod njemačkih nacista bilo, samo malo gore jer su veće monstruoznosti... Iste su monstruoznosti činili. I onda dođe tu na granicu sa Srbiju i pjevaju pjesme 'stići će vas naša ruka u Srbiji, bando četnici'. Mi bismo valjda trebali biti nasmijani i reći - baš lijepa pjesma, baš vam to dobro ide i s oduševljenjem to prihvatiti. Kod nas nema nervoze", rekao je Vučić.
Srbijanski predsjednik kazao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka. Ako bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, rekao je, trebalo bi ih slati "barem 12 puta dnevno".
"To se kod njih udomaćilo i svakodnevno je. Mi moramo dobro razumjeti u kakvom okruženju živimo. Nacizam je u dijelu Europe povampiren. Znamo da smo uvijek bili žrtve nacizma i njihovih raznih sluga i da budemo dovoljno snažni da odvratimo onoga tko pomisli da može napadati našu zemlju. Netko se ponosi svojim nacističkim pozdravi, a netko svojom antinacističkom prošlošću i budućnošću. Zadovoljan sam i sretan zbog toga", zaključio je Vučić.
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