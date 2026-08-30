Biro za društvena istraživanja
Studentski pokret u prednosti ispred Vučićevog SNS-a uoči izbora
Na parlamentarnim izborima u Srbiji lista studentskog pokreta osvojila bi 48,5 posto glasova, lista Spska napredna stranka–Aleksandar Vučić 38,6 posto, a socijalisti (SPS) Vučićeva koalicijskog partnera Ivice Dačića 3,9 posto, pokazuje procjena koju je u nedjelju objavio Biro za društvena istraživanja (BIRODI).
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Model procjene BIRODI temelji na službenim rezultatima izbora od 2012. godine kad je SNS došao na vlast, istraživanjima javnog mišljenja Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nove srpske političke misli (NSPM), te agencija Faktor plus i Ipsos, te uz uvažvenje demografskih promjena iz baze Republičkog izbornog povjerenstva.
Procjenjeni raspon rezultata Studentske liste je od 45,9 do 51,1 posto, lista SNS–Vučić od 36,3 do 40,9 posto, a SPS-a od 3,2 do 4,6 posto, dok bi ostele oporbene liste i liste nacionalnih manjina zajedno osvojile između 7,8 i 10,2 posto glasova.
Kombiniranjem podataka korištenih za analizu procenjuje se da bi na izbore izišlo oko 4,13 milijuna birača, uzimajući u obzir i moguće veće mobiliziranje mladih i dosadašnjih apstinenata.
Procjena i analiza nisu klasično istraživanje javnog mišljenja niti prognoza konačnog rezultata, već analitički scenarij mogućih ishoda, naglašava BIRODI.
Kao ključne faktore navodi izlaznost mladih i apstinenata, koncentraciju oporbenih glasova, rezultat SPS-a i broj lista koje bi prešle izborni prag od tri posto.
Prema ranije objavljenim službenim podacima, ukupan broj stanovnika Srbije prema zadnjem popisu 2022. godine je 6.647.003, a broj registriranih birača je 6.500.666. Razlika između ukupnog broja s s biračkim pravom u zemlji i inozemstvu i broja registriranih birača je samo 146.337 (2,2 %) što izaziva sumnju u valjanost popisa.
Stoga je među klkučnim zahtjevima oporbe da se za kao uvjet za fer i demokratske izbore, prvenstveno uredi popis birača, što je i jedna preporuka OSCE-ova Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) srbijanskim vlastima.
Studentski pokret nastao je na valu višemjesečnih protuvladnih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024. godine, kojima je tražena odgovornost vlasti za koruptivne poslove, demokratizacija zemlje i rad institucija bez političkih pritisaka i utjecaja.
Studenti i oporba istaknuli su tijekom prosvjeda i zahtjev za raspsivanje prijevremenih parlamentarnih izbora koje je vlast više puta najavljivala. Zadnja u nizu najava bila je izjava Aleksandra Vučića 20. kolovoza da će izbori biti "18. ili 25. listopada".
Vučić je u međuvremenu, s pozicije šefa države, u skoro svakodnevnoj izbornoj kampanji diljem Srbije, dok političke suparnike optužuje da nemaju ni ideje ni program za dalji razvolj zemlje i poziva pristaše da ih pobjede "uvjerljivije nego ikad dosad".
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