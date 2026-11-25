"Za svako od dvaju kaznenih djela za koja su mediji objavili da se Draganu J. Vučićeviću stavljaju na teret predviđene su zatvorske kazne u trajanju od šest mjeseci do pet godina, s tim da je za ometanje pravde uz zatvorsku propisana i novčana kazna. Unatoč tome što je osumnjičeni pokazivao ustrajnost i upornost pri počinjenju inkriminiranih radnji, za ova dva kaznena djela u stjecaju, ako se dokaže njegova odgovornost, teoretski bi mu se mogla izreći i jedinstvena uvjetna osuda. Međutim, s obzirom na sve okolnosti i sudsku praksu, realno je očekivati da će to ipak biti bezuvjetna zatvorska kazna u trajanju od jedne do tri godine, kao i novčana kazna", kaže odvjetnik Denis Bećirić.