Dragan J. Vučićević
Odvjetnik otkrio kolika kazna prijeti vlasniku Informera
Vlasnik Informera Dragan J. Vučićević uhićen je danas po nalogu Drugog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu zbog sumnje da je počinio kaznena djela izazivanja panike i nereda te ometanja pravde.
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Odvjetnik Denis Bećirić za Nova.rs objašnjava kolika je kazna predviđena ako tužiteljstvo dokaže počinjenje kaznenih djela za koja se sumnjiči vlasnik "Informera" Dragan J. Vučićević.
"Za svako od dvaju kaznenih djela za koja su mediji objavili da se Draganu J. Vučićeviću stavljaju na teret predviđene su zatvorske kazne u trajanju od šest mjeseci do pet godina, s tim da je za ometanje pravde uz zatvorsku propisana i novčana kazna. Unatoč tome što je osumnjičeni pokazivao ustrajnost i upornost pri počinjenju inkriminiranih radnji, za ova dva kaznena djela u stjecaju, ako se dokaže njegova odgovornost, teoretski bi mu se mogla izreći i jedinstvena uvjetna osuda. Međutim, s obzirom na sve okolnosti i sudsku praksu, realno je očekivati da će to ipak biti bezuvjetna zatvorska kazna u trajanju od jedne do tri godine, kao i novčana kazna", kaže odvjetnik Denis Bećirić.
Što je priopćilo tužiteljstvo?
Podsjetimo, Drugo osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu priopćilo je ranije danas da je po njegovu nalogu Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srbije, odnosno Policijska postaja Voždovac, donijelo rješenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio produljeno kazneno djelo izazivanja panike i nereda iz članka 343. stavka 2. u vezi sa stavkom 1. i člankom 61. Kaznenog zakona te kazneno djelo ometanja pravde iz članka 336.b Kaznenog zakona.
Osumnjičeni će uz kaznenu prijavu 26. studenoga 2026. godine biti doveden na ispitivanje pred javnog tužitelja Drugog osnovnog javnog tužiteljstva u Beogradu, navodi se u priopćenju tužiteljstva.
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