Preliminarno izvješće
Otkriven mogući uzrok stravične željezničke nesreće u Španjolskoj: Problem uočen tri mjeseca prije?
Nedostatak na željezničkoj pruzi, uočen tri mjeseca prije iskakanja vlaka iz tračnica, možda nikada nije bio predmet naknadnih provjera, pokazuje preliminarno izvješće, iako ključna ispitivanja još nisu provedena.
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Sudski vještaci koji istražuju željezničku nesreću 18. siječnja u Adamuzu, u španjolskoj pokrajini Córdoba, u kojoj je poginulo 46 osoba, a više od 150 ih je ozlijeđeno, kao najvjerojatnije uzroke katastrofe navode loše izveden zavar i slijeganje tla.
U preliminarnom izvješću od 20. studenoga trojica inženjera zaduženih za utvrđivanje uzroka nesreće navode da je nepravilnost od 6,4 milimetra, otkrivena u listopadu 2025. godine, mogla pridonijeti pucanju tračnice, zbog čega je vlak kompanije Iryo iskočio iz tračnica, a potom se sudario s vlakom Alvia kompanije Renfe, prenosi Euronews.
Stručnjaci, međutim, upozoravaju da bi ispitivanja koja još nisu provedena mogla promijeniti njihove zaključke.
Neispravan zavar i nepravilnost na pruzi otkrivena mjesecima ranije
Prema mišljenju stručnjaka, slijeganje jedne od tračnica moglo je uzrokovati prekomjerno opterećenje suprotne tračnice uslijed učestalih prolazaka vlakova, postupno slabeći zavar sve dok nije puknuo. Inženjeri tu pojavu nazivaju "efektom klackalice".
Uočena nepravilnost nije zahtijevala smanjenje brzine vlakova, ali je zahtijevala pojačani nadzor i radove na održavanju. Stručnjaci navode da nemaju dokaza da su takve mjere poduzete.
Zavar koji je predmet istrage spajao je tračnicu proizvedenu 1989. godine s tračnicom iz 2023., postavljenom tijekom radova na modernizaciji brze željezničke pruge Madrid – Sevilla 2025. godine. Dvije tračnice razlikovale su se po svojstvima i tvrdoći, iako je takva vrsta spoja predviđena tehničkim standardima upravitelja željezničke infrastrukture Adifa.
Istražitelji su također utvrdili nedosljednosti u dokumentaciji o zavarivanju te ispituju jesu li kontrole kvalitete provedene tijekom radova bile dostatne.
Deset mjeseci istrage, ključna ispitivanja još nisu provedena
Istražna sutkinja u Montoru Cristina Pastor zatražila je od pravosudne policije u Córdobi da pronađe alternativne laboratorije nakon što je Centar za istraživanje i ispitivanje javnih radova (CEDEX) izvijestio da nema potrebnu opremu za provedbu određenih ispitivanja betonskih željezničkih pragova.
Deset mjeseci nakon nesreće istražitelji još čekaju rezultate analize tračnica, zavara, kamenog zastora i željezničkih pragova prikupljenih na mjestu nesreće.
Ta će ispitivanja biti ključna za utvrđivanje načina na koji je došlo do pucanja tračnice, kao i eventualne odgovornosti za nesreću.
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