Ako prijedlog bude usvojen, stopa od 15 posto za europske izvoznike ostala bi na razini dogovorenoj u srpnju. Carine bi i dalje povećavale trošak uvoza europske robe u SAD. Američki uvoznici dio tog troška mogu prenijeti na kupce, a europski proizvođači mogli bi se suočiti s pritiskom da snize cijene kako bi zadržali kupce na američkom tržištu.