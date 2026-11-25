TRGOVINSKI RAT
Iz Bruxellesa stigao žestok odgovor na carine koje je najavio Donald Trump
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa predložila je carinu od 15 posto na uvoz iz Europske unije, koja bi mogla stupiti na snagu već u siječnju.
Stopa je jednaka onoj iz srpanjskog trgovinskog dogovora između Bruxellesa i Washingtona. Europska unija najavila je da će proučiti rezultate američke istrage te odbacila tvrdnju da europske industrijske politike stvaraju strukturni višak proizvodnih kapaciteta, prenosi BBC.
Ured američkog trgovinskog predstavnika među spornim praksama EU-a navodi planove za širenje proizvodnje, poticaje za proizvodnju i izvoz, dugotrajne prepreke pristupu europskom tržištu te povlašteno kreditiranje pojedinih sektora.
Washington tvrdi da takve politike ugrožavaju gospodarsku sigurnost SAD-a, osobito u automobilskoj, kemijskoj i farmaceutskoj industriji. Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer poručio je da bi predložene mjere američkim proizvođačima i radnicima trebale osigurati ravnopravnije uvjete tržišnog natjecanja.
"Proučit ćemo rezultate istrage. Istodobno snažno odbacujemo tvrdnju da je Europa izvor strukturnog viška proizvodnih kapaciteta. Naprotiv, Europa je među onima koji su najizloženiji tom problemu", poručili su iz EU-a.
"EU i SAD dijele stvarnu zabrinutost zbog globalnog viška proizvodnih kapaciteta, koji je velikim dijelom rezultat državnih intervencija i koncentriran u trećim zemljama. Žalimo zbog izostanka zajedničkog djelovanja", dodali su.
Prijedlog obuhvaća ukupno 14 trgovinskih partnera
Ako prijedlog bude usvojen, stopa od 15 posto za europske izvoznike ostala bi na razini dogovorenoj u srpnju. Carine bi i dalje povećavale trošak uvoza europske robe u SAD. Američki uvoznici dio tog troška mogu prenijeti na kupce, a europski proizvođači mogli bi se suočiti s pritiskom da snize cijene kako bi zadržali kupce na američkom tržištu.
Prijedlog obuhvaća ukupno 14 trgovinskih partnera. Za kinesku robu Washington predlaže dodatnu carinu od 20 posto, čime bi ukupna stopa dosegnula oko 40 posto. Uz EU i Kinu, mjere bi obuhvatile Bangladeš, Kambodžu, Indiju, Indoneziju, Japan, Južnu Koreju, Maleziju, Singapur, Švicarsku, Tajvan, Tajland i Vijetnam.
Nove bi mjere djelomično zamijenile carine s takozvanog Dana oslobođenja, koje je američki Vrhovni sud poništio u veljači. Sud je utvrdio da se administracija pri njihovu uvođenju nepropisno pozvala na zakon o izvanrednim ovlastima.
Washington se sada poziva na odjeljak 301. Zakona o trgovini iz 1974., koji izvršnoj vlasti omogućuje da nakon formalne istrage odgovori na nepoštene trgovinske prakse. Saslušanje o rezultatima istrage i predloženim carinama zakazano je za 25. siječnja, a datum stupanja mjera na snagu još nije utvrđen.
Prijedlog dolazi u trenutku kada rast troškova života opterećuje američke potrošače. Prema procjeni Yale Budget Laba, carine koje su već na snazi povećale su troškove za oko 900 dolara po američkom kućanstvu.
U ranijoj anketi Harris Polla sedam od deset Amerikanaca za više cijene krivilo je carine. Potrošačke cijene u listopadu porasle su po stopi od 3,8 posto preračunatoj na godišnju razinu, najvišoj od svibnja i iznad cilja američke središnje banke od dva posto.
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