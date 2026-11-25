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Vlada donijela niz kadrovskih odluka na zatvorenom dijelu sjednice, evo detalja
Vlada je na zatovrenom dijelu sjednice Vedrana Markotu imenovala glavnim tajnikom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, s danom 26. studenoga 2026., temeljem provedenog postupka po objavljenom internom oglasu.
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Istovremeno mu je povučeno ranije dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika toga Ministarstva.
Kako su priopćili, na zatvorenom je dijelu sjednice Vlada donijela i više zaključaka.
Zaključakom se tako predlaže Nadzornom odboru društva HP Hrvatska pošta imenovanje Ivane Mrkonjić za predsjednicu Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Predlaže se Skupštini društva HŽ Infrastruktura d.o.o. imenovanje Damira Lončarića za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o. predlaže se imenovanje Vildane Megle, Mladena Stepanića i Marina Goloba za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva ACI d.d. imenovanje Ankice Kruljac za predsjednicu Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Zaključkom se također predlaže Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o. imenovanje Denisa Nikole Kulišića za člana Uprave – direktora toga društva, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Skupštini društva Zračna luka Rijeka d.o.o. predlaže se imenovanje Tomislava Palalića za člana Uprave – direktora toga društva, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice razriješila dosadašnju članicu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Danijelu Blažanović, a novom članicom, kao predstavnicu Hrvatskoga sabora, imenovala je Danicu Baričević.
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