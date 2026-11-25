Rezolucija o Vukovaru
Sunčana Glavak: Mi u Hrvatskoj dobro znamo tko je bio agresor, povijesni kontekst ne treba mijenjati!
Europski parlament sutra bi trebao usvojiti rezoluciju o Vukovaru, a nakon pregovora među parlamentarnim skupinama u tekst je uneseno pet izmjena, čime je postignut kompromis koji bi trebao osigurati širu potporu zastupnika. Hrvatska europarlamentarka Sunčana Glavak uvjerena je da će rezolucija biti izglasana, a smatra da dogovorene promjene nisu utjecale na njezinu suštinu.
Najvažnije je, ističe, da se jasno osude ratni zločini i veličanje ratnih zločinaca te podsjeti na tragediju Vukovara. Rezolucija, kaže, ima i širu poruku – mir ne treba uzimati zdravo za gotovo, osobito u trenutku kada se rat ponovno vodi na europskom tlu.
Rezolucija o Vukovaru: kompromis bez promjene suštine
Među pet izmjena koje su unesene u tekst, između ostaloga, proširena je formulacija o odavanju počasti svim žrtvama Vukovara i onima koji su pretrpjeli strahote tijekom Miloševićeve velikosrpske agresije, uz dodatak da se to odnosi i na ratove koji su pratili nasilni raspad Jugoslavije. Dodana je i formulacija da je bivši srbijanski predsjednik Boris Tadić odao počast žrtvama i ispričao se za počinjene zločine.
Promijenjen je i dio koji se odnosi na Slobodana Miloševića i druge aktere u Srbiji, pa se umjesto srbijanskog političkog i društvenog establišmenta sada spominju drugi utjecajni akteri u analitičkim, političkim i intelektualnim krugovima.
No, Glavak smatra da su to promjene kojima se nastojao postići kompromis, a ne izmijeniti poruka dokumenta. U njegovu je središtu, naglašava, osuda onoga što se dogodilo u Vukovaru.
„Najbitnije je da se u rezoluciji konkretno kaže što se dogodilo, da se osude ratni zločinci i da zapravo upozorimo na cijelu tragediju koja je pratila Vukovar”, istaknula je Glavak.
Pritom je podsjetila da je povijesni kontekst velikosrpske agresije na Hrvatsku jasan i da ga ne treba relativizirati. Smatra da je dobro što je postignut dogovor među parlamentarnim skupinama, uključujući i liberale, iako joj je neobično što se oni ranije nisu uključili u takvu inicijativu.
„Mi vrlo dobro znamo u Republici Hrvatskoj tko je bio agresor, to je bila velikosrpska, Miloševićeva agresija na Republiku Hrvatsku, i mislim da taj povijesni kontekst ne treba mijenjati”, poručila je.
Izglasavanju rezolucije nazočit će i desetak Vukovaraca, koji će sjediti na galeriji Europskog parlamenta.
Srbija i dalje pred važnim pitanjima na putu prema Europskoj uniji
Govoreći o reakcijama iz Srbije, Glavak se osvrnula i na svoju nedavnu ulogu promatračice na izborima u toj zemlji. Kaže da se nada kako više neće biti prostora za propagandu i antihrvatski narativ koji, prema njezinim riječima, traje desetljećima.
Tijekom boravka u Srbiji promatrači su razgovarali s predstavnicima političkih skupina, nevladinih udruga i medijskog sektora. Među temama koje su otvorili bila su i pitanja važna za odnose dviju država, ali i za nastavak europskog puta Srbije.
Posebno je izdvojila otvaranje arhiva povezanih s nestalima, kao i usklađivanje Srbije s vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije, što uključuje i sankcije Rusiji. Odgovori koje su tada dobili, kaže, nisu bili ohrabrujući.
„Odgovor je tada bio, a mislim da taj narativ i ovog trenutka još jest na stolu, i žao mi je što neće biti srbijanski predstavnici na susretu, prema posljednjim informacijama, s predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen. To je da zapravo ne bi bilo u ovom trenutku od njihove strane sankcija prema Rusiji”, rekla je Glavak.
Otvoreno je i pitanje prava hrvatske manjine u Srbiji, no na njega nije dobila odgovor. Smatra da će za razgovor o tome biti još prilika. Spomenula je i pitanje Kosova, pri čemu je odgovor srbijanskih predstavnika bio da Kosovo smatraju dijelom Srbije.
Kakva će biti politika nove vlasti i u kojem će smjeru Srbija nastaviti svoj europski put, tek treba vidjeti. Za Glavak je pritom posebno važno suočavanje s prošlošću, otvaranje pitanja nestalih i ispunjavanje demokratskih standarda.
Hrvatska u novom proračunu EU-a s omotnicom od 16,8 milijardi eura
Jedna od važnih tema rasprave u Strasbourgu je i novi višegodišnji financijski okvir Europske unije. Za Hrvatsku je, ističe Glavak, najvažnije očuvati kohezijska sredstva, koja omogućuju nastavak približavanja razvijenijim članicama, ali i sredstva za poljoprivredu.
Prema trenutačnim prijedlozima, hrvatska bi omotnica trebala iznositi 16,8 milijardi eura. Uz koheziju i poljoprivredu, europski proračun mora odgovoriti i na nove izazove, od ulaganja u sigurnost i obranu do gospodarskog razvoja, inovacija i tehnologije. Od klimatskih, odnosno zelenih politika, pritom se neće odustati, kaže Glavak.
„Za Hrvatsku je bitno da se naša omotnica zasad nije mijenjala. Ono što je nama bilo bitno, a i drugim zemljama prijateljima kohezije, to je zapravo da kohezijska sredstva ostanu kako bismo mi i dalje hvatali korak s razvijenijim zemljama članicama Europske unije”, objasnila je.
Odbacila je i tvrdnje da bi Hrvatska u budućnosti mogla ostati bez europskog novca. Takve ocjene smatra netočnima i populističkima, a kao argument navodi izračun prema kojem bi Hrvatska u novom razdoblju trebala biti oko sedam milijardi eura neto u plusu.
„Sedam milijardi neto ćemo biti u plusu, a omotnica 16,8 milijardi za Republiku Hrvatsku. I svatko razuman vidi da ne da novac ne presušuje, nego ovo su konkretne brojke u odnosu na ono što mi zapravo uplaćujemo kao svaka zemlja članica”, naglasila je Glavak.
Podsjetila je pritom na brojne projekte koji su u Hrvatskoj realizirani europskim novcem, od izgradnje vrtića i komunalne infrastrukture do obnove nakon razornog potresa. Bez europskih sredstava, smatra, takva obnova ne bi bila moguća.
Digitalno nasilje ostavlja trajne posljedice, žrtvama treba osigurati podršku
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Glavak je upozorila i na sve izraženiji problem digitalnog nasilja. Iako su zakonodavni okviri važni i mijenjaju se, smatra da društvo mora pronaći odgovor na nove oblike zlostavljanja.
Posebno zabrinjava podatak koji je iznijela, prema kojem je svega šest posto žena u Europskoj uniji prijavilo policiji nasilje koje je počinio član obitelji, odnosno partner ili supružnik. Iza takve statistike, upozorava, kriju se žene koje nasilje ne prijavljuju zbog srama, stigmatizacije, osude okoline ili ekonomske ovisnosti o partneru.
„To nije dobar podatak, jer iza toga se kriju zapravo sudbine žena koje ili zbog stigmatizacije, zbog srama, zbog osude okoline, ili zbog ekonomske ovisnosti o svom partneru jednostavno nisu reagirale”, upozorila je.
Digitalno nasilje dodatno je otežalo situaciju jer tragovi zlostavljanja ostaju zabilježeni i u virtualnom prostoru. Glavak smatra da nasilje ne smijemo promatrati drukčije ovisno o tome događa li se u stvarnom ili digitalnom svijetu.
„Zlostavljanje je jednako off i online, tako zlostavljanje jednako ostavlja tragove i ostaje negdje zauvijek u tom digitalnom otisku. O tome moramo voditi računa i moramo podsjećati, ali moramo i kao društvo reagirati”, poručila je.
Pritom nije dovoljno samo poticati žene da prijave nasilje. Potrebno im je osigurati osjećaj sigurnosti, konkretnu pomoć i podršku nakon izlaska iz nasilnog odnosa, uključujući i ekonomsku samostalnost.
„Moramo pružiti pomoć žrtvama, da se one osjećaju sigurno, ohrabriti ih da prijavljuju nasilje, a nakon toga, kada izađu iz tog začaranog kruga, osigurati im egzistenciju”, zaključila je Glavak.
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