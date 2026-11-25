„Odgovor je tada bio, a mislim da taj narativ i ovog trenutka još jest na stolu, i žao mi je što neće biti srbijanski predstavnici na susretu, prema posljednjim informacijama, s predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen. To je da zapravo ne bi bilo u ovom trenutku od njihove strane sankcija prema Rusiji”, rekla je Glavak.