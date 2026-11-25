Evo što su uzeli
Popeli se uz odvodnu cijev i provalili u rezidenciju Williama i Kate. Osumnjičena dvojica Albanaca
Dvojica albanskih ilegalnih imigranata navodno su se popela uz odvodnu cijev i provalila u prostoriju u ladanjskoj rezidenciji princa i princeze od Walesa, odakle su odnijeli šest pari manžeta i sat, rečeno je u srijedu na britanskom sudu.
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Mirgen Doku (34) i Arilen Ndoci (32) sa sudom u Norwichu komunicirali su uz pomoć prevoditelja za albanski jezik.
Norfolška policija izvijestila je da se incident dogodio u ponedjeljak navečer u Anmer Hallu na istoku Engleske, ladanjskom imanju s deset spavaćih soba koje su William i Kate dobili na dar od kraljice Elizabete II. nakon vjenčanja.
Doku živi u Londonu, a Ndoci tamo nema stalnu adresu. Na sudu je rečeno da je jedan od parova manžeta, za koje se sumnja da su ukradeni s imanja, opisan kao "manžeta vojvode od Edinburgha”, a vrijednost ukradenog nije poznata. Policija je ranije izjavila da su u potragu na tom području uključeni i policijski psi, bespilotne letjelice i helikopter nacionalne policijske zračne službe.
Ova osamljena rezidencija u tzv. georgijskom stilu, nazvanom prema četiri kralja Đure, od crvene opeke nalazi se na privatnom imanju Sandringham u Norfolku. Imanje sadrži vlastiti privatni bazen, teniski teren s umjetnom travom i prostranu okućnicu.
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