Doku živi u Londonu, a Ndoci tamo nema stalnu adresu. Na sudu je rečeno da je jedan od parova manžeta, za koje se sumnja da su ukradeni s imanja, opisan kao "manžeta vojvode od Edinburgha”, a vrijednost ukradenog nije poznata. Policija je ranije izjavila da su u potragu na tom području uključeni i policijski psi, bespilotne letjelice i helikopter nacionalne policijske zračne službe.