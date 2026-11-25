ODBOR ZA ZDRAVSTVO
Zašto je inspekciji trebalo tako dugo da istraži smrt Kristiana Josipa Periša? "Nema nas 50, nismo policija"
Saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na 44. sjednici raspravljat će o sigurnosti pacijenata i kvaliteti psihijatrijske skrbi te o postupanju nadležnih institucija nakon događaja u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan.
Cilj je tematske sjednice cjelovito i objektivno sagledati postupanje nadležnih institucija te razmotriti kako funkcioniraju postojeći mehanizmi zaštite i sigurnosti pacijenata u psihijatrijskoj skrbi.
Posebna pozornost bit će posvećena mogućnostima poboljšanja organizacije i kvalitete skrbi, jačanju nadzora i sprječavanju mogućih rizika. Sudionici sjednice zajednički će definirati preporuke i mjere za daljnje postupanje kako bi se spriječili slični događaji.
25 Objava
16:15
prije 0 min.
Ivica Mesić: Gradska vlast je odgovorna
Ivica Mesić (DP) ustvrdio je da se tragedija dogodila zbog načina upravljanja bolnicom. Pritom je odriješio odgovornosti državnu razinu i potpunu krivnju prebacio na gradsku.
16:13
prije 2 min.
Baksa: Pouka za cijeli život
Ivica Baksa (NP Sjever) naglasio je da se pojavio na Odboru zbog obitelji Periš. "Ovo smo pretvorili u cirkus i najmanje pričali o žrtvi. Za ovu sjednicu sam izvukao osam točaka, po meni važne. Ne možemo upravljati bolnicom samo kad se otvaraju odjeli, kad se režu vrpce, a kad se dogodi tragedija gledati gdje je čija nadležnost. Koliko puta pravobraniteljica mora ponoviti istu preporuku prije nego je netko ozbiljno shvati? Nadam se da će nam žrtva Kristiana Josipa Periša biti pouka za cijeli život.
16:08
prije 7 min.
Herman: Odgovornost je ključna
Mislav Herman (HDZ) je ponovio da treba utvrditi odgovornost. Podsjetio je na događaj iz rujna, gdje se zapalio pacijent. "Tko je odgovoran za unutarnju kontrolu? Ministrica? Ne. Ravnateljica koju imenuje upravno vijeće. Kažu da nisu imali nikakva saznanja. Ono što se moglo okarakterizirati kao nemili događaj, djeluje kao uobičajeno ponašanje. Što da se ovako nešto dogodilo na Rebru? Tražile bi se glave", kazao je Herman i povezao potpuno nepovezane primjere Georgea Floyda i klečanje sa smrti Periša. Nije komentirao brojne ostavke nakon slučaja u Jankomiru, paralelno s brojnim slučajevima bez ostavki u drugim slučajevima. "Već drugi put u nekoliko dana, nakon što smo vas uhvatili u prijestupu, pitam se je li ravnateljicu ikad itko upozorio na nepravilnosti", pita se Herman, ali bez spomena bolnice u Osijeku, gdje se sa svih razina upozorava na zlostavljanje, ali nema nijedne ostavke. Nije se osvrnuo ni na činjenicu da je pravobraniteljica, kao i međunarodne institucije, upozoravala na stanje u svim bolnicama, a da pritom njene preporuke nisu ni došle do dnevnog reda u Saboru četiri godine.
16:04
prije 11 min.
Krenula su mišljenja klubova
Poslije više od četiri sata, obraćaju se klubovi.
15:50
prije 24 min.
Mrsić objasnio broj preminulih u Jankomiru
Mrsić je na pitanja o broju preminulih u Jankomiru objasnio da se radi o najvećoj bolnici te vrste, da se jedino tamo zaprimaju hitni slučajevi i da se tamo provodi gerijatrijska skrb.
15:33
prije 42 min.
Nova stanka
Nastale su nove rasprave pa je Kekin odredila stanku od deset minuta "kako bi svi pročitali Poslovnik".
15:28
prije 47 min.
Kritika Mrsiću: "Niste me dobro slušali"
Ivica Baksa (Nezavisna platforma Sjever) obratio se Mirandu Mrsiću i pitao ga kako nije bilo namjere usmrtiti Periša. "Kad sam rekao da nije bilo namjere, mislio sam na zataškavanje. Odmah smo osudili taj čin. Mogli ste me malo bolje slušati. Izjavama koje ovdje slušamo samo uništavamo dobru bolnicu, a Jankomir je dobra bolnica", odgovorio je Mrsić.
15:21
prije 54 min.
Majda Burić izazvala sukob
Saborska zastupnica Majda Burić (HDZ) u svom je stilu izvan konteksta teme sjednice napravila što su i Herman (HDZ), Kekin (Možemo), ministrica Hrstić (HDZ) na samom početku govorili neka se ne radi - politizirala. Nikolina Baradić učinila je isto. Uključili su se i drugi članovi HDZ-a pa krenuli politizirati i degradirati tematsku sjednicu. "Da odemo na stanku pa se svi ohladite", pitala je Kekin.
15:08
prije 1 h
Replike uvelike usmjerene na pročelnicu Vidović
Krenule su replike i pročelnicu Vidović prisutni najviše prozivaju, no ona se poziva na zakon, pravilnike i granice odgovornosti.
14:18
prije 1 h
Stanka od deset minuta
Određena je stanka do 14:27, nakon čega slijede replike.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare