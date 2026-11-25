Mislav Herman (HDZ) je ponovio da treba utvrditi odgovornost. Podsjetio je na događaj iz rujna, gdje se zapalio pacijent. "Tko je odgovoran za unutarnju kontrolu? Ministrica? Ne. Ravnateljica koju imenuje upravno vijeće. Kažu da nisu imali nikakva saznanja. Ono što se moglo okarakterizirati kao nemili događaj, djeluje kao uobičajeno ponašanje. Što da se ovako nešto dogodilo na Rebru? Tražile bi se glave", kazao je Herman i povezao potpuno nepovezane primjere Georgea Floyda i klečanje sa smrti Periša. Nije komentirao brojne ostavke nakon slučaja u Jankomiru, paralelno s brojnim slučajevima bez ostavki u drugim slučajevima. "Već drugi put u nekoliko dana, nakon što smo vas uhvatili u prijestupu, pitam se je li ravnateljicu ikad itko upozorio na nepravilnosti", pita se Herman, ali bez spomena bolnice u Osijeku, gdje se sa svih razina upozorava na zlostavljanje, ali nema nijedne ostavke. Nije se osvrnuo ni na činjenicu da je pravobraniteljica, kao i međunarodne institucije, upozoravala na stanje u svim bolnicama, a da pritom njene preporuke nisu ni došle do dnevnog reda u Saboru četiri godine.