Orbanov pad ruši političku osovinu Orban–Dodik–Vučić

Iz Federacije BiH i iz diplomatskih krugova u Sarajevu odnos prema Orbanu bio je uglavnom suzdržan, povremeno i kritičan, posebno nakon što je otvoreno stao uz Dodika. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i drugi dužnosnici u Sarajevu više su puta naglašavali potrebu očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, dok su se mađarske izjave i potezi često doživljavali kao miješanje u unutarnje poslove zemlje. U tom smislu Orbanov je pad u Sarajevu dočekan kao slabljenje politike koja je u BiH izazivala različite političke reakcije.