MAĐARSKA, DAN POSLIJE
Pecnik: "Orbána još ne treba otpisati. A Magyar jednim potezom treba pokazati što zaista misli"
Najvažniji ovogodišnji parlamentarni izbori u Europskoj uniji, jučerašnji u Mađarskoj, okončani su velikom pobjedom oporbene stranke TISZA i njenog čelnika Pétera Magyara. Ili, bolje reći, velikim porazom Fidesza Viktora Orbána i njegovim silaskom s vlasti nakon čak 16 godina.
Izbore u Mađarskoj obilježila je nikad veća izlaznost birača - glasovalo je čak 80 posto građana s pravom glasa, a Magyarova stranka ostvarila je ono što je u prethodnim izbornim ciklusima ostvarivao Fidesz - dvotrećinsku većinu u parlamentu, što je Orbánu davalo neograničenu moć u donošenju zakona i upravljanju zemljom.
Od 199 mjesta u parlamentu TISZA će imati 138, Fidesz 55, a krajnje desna stranka Mi Hazánk (Naša domovina) šest mjesta.
Što je Mađare izvuklo na birališta?
"Ovako velika izlaznost najviše govori o želji većeg dijela Mađara za promjenama jer su očito, iz raznih razloga, postali nezadovoljni Orbánom. Mislim da i konačni rezultat izbora više govori o toj želji Mađara za promjenom, nego o samoj kampanji i obećanjima Pétera Magyara", kaže o izborima u Mađarskoj politički analitičar Jaroslav Pecnik.
On napominje kako su neki uoči tih izbora govorili da će Mađari "birati između većeg i manjeg zla".
"Mađari to očigledno nisu shvatili tako, nego kao izbor između Orbanovog zatvorenog i paranoičnog društva koje strahuje od migranata s jedne i 'povratka' Mađarske u Europu s druge strane. Mislim da su naprosto vidjeli kako im društvo ide u pogrešnom smjeru. Dok im je životni standard još bio kakav-takav, Orbán im je bio u redu. Nisu im previše smetale njegove političke bravure i rat s Bruxellesom. No kada su na vlastitom džepu osjetili pad standarda, a to je trajalo unazad tri-četiri godine, praktički cijeli posljednji Orbánov mandat, onda su na vidjelo izašle i razne druge stvari", smatra Pecnik.
Presudila podrška sela i mladih
Presudnu za izbornu pobjedu Magyarove Tisze Pecnik vidi podršku koju je dobio u provinciji, na selu, ali i podršku mladih.
"Očito su mladi, koje je inače teško izvući na birališta, izašli u velikom broju. Koliko je Magyaru bila presudna podrška sela, mislim da je barem toliko bila presudna i podrška mladih."
A na pitanje je li ovim izbornim porazom Orbán otpisan kao političar, Pecnik odgovara niječno.
"Ne, ne. On je jako sposoban političar i ne treba ga otpisivati. To se vidi i po tome što je vrlo brzo priznao poraz i čestitao protivniku. No podsjetio je i na to da je dva i pol milijuna birača dalo glasove Fideszu. To je velik broj i Orbán i dalje ima značajnu podršku."
"Demontaža sustava neće ići lako"
Magyar je u svome pobjedničkom govoru u izbornoj noći pozvao političku suprotstavljene Mađare da jedni drugima pruže ruke, ali je pozvao i državne i pravosudne čelnike, uključujući predsjednike Vrhovnog i Ustavnog suda, da podnesu ostavke.
"Pretpostavljam da oni to neće učiniti jer su to Orbánovi igrači koji su s njim tikve sadili i neće olako odustati od pozicija. Sada slijedi, ako to mogu tako reći, procedura vraćanja na staro i ukidanja svih zakona kojima je Orbán u potpunosti promijenio strukturu državne uprave, pravosuđa, gospodarstva, medija... Otprilike je to kao kada je HDZ gubio izbore u Hrvatskoj no i dalje je imao ogromnu moć jer je imao svoje ljude raspoređene na važnim pozicijama. Demontaža tog sustava ne ide preko noći i neće ići lako."
Pitanje je, kaže, dokle je Magyar uopće spreman ići s reformama.
"Mislim da će pristati na bitne zahtjeve Bruxellesa, poput deblokade sredstava za Ukrajinu, ali vidjet ćemo na drugim stvarima koliko će ići daleko. Hoće li u njegovom uredu, kao u Orbanovom, na zidu visiti karta 'Velike Mađarske' ili će je na pristojan način skloniti. To bi bila poruka onoga što Magyar zaista misli. Naravno, to neće biti ni jedni ni najvažniji pokazatelj, ali će biti simbolička legitimacija novih odnosa", kaže Pecnik.
Orbanu hodočastili najtvrđi europski desničari
Pitanje i koliko će silazak Orbana s vlasti utjecati na zemlje u regiji na koje je u proteklo desetljeće i pol proširio svoj utjecaj - od Slovačke i Slovenije do Srbije.
"On se sam hvalio kako je njegova politika bila "trumpizam prije Trumpa", a činjenica jest da je Budimpešta u posljednjih desetak godina bila mjesto hodočašća. Kao što su nekoć komunisti išli u Moskvu pokloniti se sovjetskom vodstvu, tako je i konzervativna politička elita dolazila 'pokloniti' se Orbánu kao perjanici takve politike. Marine Le Pen, njemački AfD, Geert Wilders i slični bili su usko povezani s njim. Stoga će i njegov poraz imati odraza na njih."
"Vučiću je sada voda došla do ušiju"
U odnosu na susjedne zemlje, Magyar će, smatra Pecnik, morati napraviti revizije tih odnosa.
"To će se najviše osjetiti u Srbiji. Model masovne izlaznosti na mađarskim izborima može biti pokazatelj ljudima u Srbiji, a tamošnji studentski pokret radi na tome da što više mobilizira građane. Mislim da je Orbánovim porazom Vučiću došla voda ne do usta, nego do ušiju i on će vrlo pozorno morati pratiti razvoj događaja u Mađarskoj. Najmanje će gubitak Orbanove moći osjetiti u Slovačkoj. Tamošnji premijer Robert Fico najmanje je bio vezan uz njega. On je više okrenut Andreju Babišu u Češkoj te Jarosławu Kaczyńskom u Poljskoj. On tamo vidi svoje saveznike."
Ukratko, Pecnik smatra da u Mađarskoj nakon ovih prijelomnih izbora ipak ne treba očekivati da će se išta odvijati brzo.
"Sada je vrijeme euforije i slavit će se sve dok Mađari ne blagajnama u trgovinama vide da se nije puno promijenilo."
