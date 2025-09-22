Picula: Vučić je ponovno poslao poruku da sjedi na više stolica

Korać je napomenuo da je mimohod imao neke specifičnosti koje dosad nije vidio, iako je, kako je kazao , bio nazočan mnogim sličnim događanjima u Beogradu. Istaknuo je da su oklopna vozila i oružje deset dana prije same parade bili raspoređeni po Novom Beogradu, što je izazvalo negodovanje građana.