o vojnoj paradi
Picula: Vučić je ponovno poslao poruku da sjedi na više stolica
Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler, umirovljeni brigadir HV-a i vojni analitičar Vilko Klasan te politički analitičar i bivši potpredsjednik srbijanske Vlade Žarko Korać govorili su o vojnoj paradi koja je u subotu održana u Beogradu.
Korać je, u razgovoru na Hrvatskom radiju, ocijenio da je parada prvenstveno imala unutarnjopolitičku svrhu. "Sam naziv mimohoda bio je 'Snaga jedinstva', no Srbija, otkako je Vučić na vlasti, nikada nije bila politički podjeljenija", rekao je, dodavši kako je predsjednik Srbije suočen s velikim otporom te odbija raspisati izbore.
Korać: Čak mu ni Orban nije došao
Korać je napomenuo da je mimohod imao neke specifičnosti koje dosad nije vidio, iako je, kako je kazao , bio nazočan mnogim sličnim događanjima u Beogradu. Istaknuo je da su oklopna vozila i oružje deset dana prije same parade bili raspoređeni po Novom Beogradu, što je izazvalo negodovanje građana.
"Ulice su bile zakrčene, tenkovi su stajali danima, a to je bila jasna demonstracija sile", uvjeren je. Tvrdi kako je izostao međunarodni značaj događaja.
"Nije došao nitko iz Europe osim zamjenika francuskog ministra obrane. Čak mu ni Orban nije došao", naveo je. Naglasio je kako je najveću pozornost izazvao američki glumac Steven Seagal koji je sjedio na počasnoj tribini. Za Koraća, cijeli događaj predstavlja prijetnju prvenstveno građanima Srbije.
Picula: Vučić nema povjerenja u institucije
Picula se složio da je mimohod imao naglašenu unutarnjopolitičku svrhu. Smatra da je Vučić želio pokazati kako i dalje kontrolira najvažniju državnu instituciju i najpopularniju među građanima. Picula je podsjetio na masovne prosvjede od 15. ožujka u Beogradu, ocijenivši da su nedavne smjene u represivnom aparatu pokazatelj Vučićeva nepovjerenja prema vlastitim institucijama.
"Pokazao je vojnu opremu kupljenu i na istoku i na zapadu, čime je ponovno poslao poruku da sjedi na više stolica. Istodobno se zahvalio ruskim obavještajnim službama koje su ga, navodno, upozorile da će oko prve obljetnice tragedije u Novom Sadu biti ponovljen pokušaj njegovog svrgavanja", rekao je Picula.
Ressler: HV i policija su ključni dio naše državnosti
Karlo Ressler vjeruje da je subotnja parada bila svojevrsni odgovor na hrvatski vojni mimohod održan u Zagrebu povodom 30. obljetnice Oluje. "Očito je Beograd osjetio potrebu parirati dojmu koji je ostavila zagrebačka parada", kazao je.
Tvrdi kako je naziv parade "Snaga jedinstva" ciničan, s obzirom na duboku političku i društvenu podijeljenost u Srbiji. Upozorio je da se radi o društvu koje već dulje vrijeme potresaju masovni prosvjedi, ali i sve češći oblici nasilja. "Tu i Europa ima svoj dio odgovornosti", poručio je.
Osvrnuo se na kontekst regionalne sigurnosti, spomenuvši nedavne upade besposadnih letjelica u NATO-ov zračni prostor, osobito iznad Poljske. Zaključio je kako je hrvatska odluka o strateškom ulaganju u obranu bila ne samo opravdana, nego i nužna.
"To nije luksuz, nego jedina ispravna odluka u ovakvom sigurnosnom okruženju. Moguće je financirati i ostale državne potrebe, ali HV i policija je nešto što je ključni dio naše državnosti i u njih je nužno i dalje ulagati", istaknuo je.
Klasan: To je bila demonstracija masovnosti iza koje ne stoje ozbiljne cifre
Klasan je rekao da se na mimohodu vidjelo mnogo, i onoga što se željelo prikazati, ali i onoga što se nije trebalo pokazivati. "Bilo je puno 'dima i farbanja'", napomenuo je. Tvrdi da brojnost ne znači i snagu.
"Izveli su deset tisuća vojnika, a vojarne su u tom trenutku bile prazne. To je više demonstracija masovnosti iza koje ne stoje ozbiljne cifre. Ono što je pokazano ne treba precijeniti, a niti podcijeniti, a pozitivnim je ocijenio da Srbija njeguje svoju vlastitu vojnu industriju", poručio je.
Naglasio je da je Srbija pokazala 19 novih sustava, od kojih su neki vrlo dobri. Upozorio je kako su materijalna sredstva samo jedan od čimbenika ratovanja. "Mnogo su važniji ljudski čimbenik, prostor i vrijeme, a to bi trebala biti veća briga za srpsku vojsku", zaključio je.
