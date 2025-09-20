"Snaga jedinstva"
FOTO, VIDEO / Završena vojna parada u Beogradu: Građane okružila policija, uzvikivali "vojsko, upomoć"
Vojna parada "Snaga jedinstva" održana je danas na Novom Beogradu. Unatoč imenu, građani su bili prilično razjedinjeni, jer je policija samo jednima dopuštala da priđu paradi i pozdrave vojsku.
R.Z./ATAImages
Ministarstvo odbrane/ATAImages/PIXSELL
R.Z./ATA Images/PIXSELL
Kako su prethodno najavili, studenti u blokadi i građani okupili su se na kružnom toku na Novom Beogradu, međutim policija im nije dopustila prolaz. Kod Palače Srbije potisnula ih je do poslovnih zgrada i držala u obruču.
Podsjetimo, najviši državni dužnosnici pozivali su građane da sudjeluju na vojnoj paradi, ističući da će moći vidjeti koliko je "Vojska Srbije modernizirana u proteklih desetak godina" i koliko je snažna, a odbacili su kao neosnovane komentare da predstavlja bilo kakvu prijetnju.
Građanima koji su autobusima dovoženi iz drugih gradova prilaz je bio omogućen.
Građane okružila policija
Pripadnici policijske brigade i Žandarmerije, ranije, nisu dopustili građanima okupljenima kod Palače Srbije da priđu paradi.
Potpuno okruženi policijom, građani su uzvikivali "vojsko, upomoć".
"Stojimo na mjestu, guraju nas s nogostupa. Čovjek s fantomkom preko cijelog lica naređuje im da nas guraju. Došli smo kao normalni građani vidjeti paradu, a ne daju nam", rekao je jedan građanin u tijeku parade, dodavši da je on sin vojnog pilota.
Druga građanka, kojoj također nisu dali da prođe, rekla je da je ona supruga vojnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare