FOTO / Pogledajte gdje je Vučić stajao na zajedničkom fotografiranju u Kini. Pune su ga društvene mreže

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ovih je dana u posjetu Kini, gdje će prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice kapitulacije Japana u Drugome svjetskom ratu.
Oglas
Tom je prilikom objavljena i grupna fotografija svih inozemnih uzvanika kineskog predsjednika Xi Jinpinga, a Vučić je opet, kao po pravilu, bio u posljednjem redu.
Nakon objavljivanja službenih fotografija, mjesto na kojem se Vučić nalazi ponovno je postalo jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, prenosi Nova.rs.
Opet izopšten i smaknut na kraj svih krajeva, kao šugu da ima. pic.twitter.com/vlqEG266oE— Plamen Pavličić (@nepomenik) September 3, 2025
