Oglas

u posljednjem redu

FOTO / Pogledajte gdje je Vučić stajao na zajedničkom fotografiranju u Kini. Pune su ga društvene mreže

author
Nova.rs
|
03. ruj. 2025. 14:55
reuters
REUTERS/Tingshu Wang

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ovih je dana u posjetu Kini, gdje će prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice kapitulacije Japana u Drugome svjetskom ratu.

Oglas

Tom je prilikom objavljena i grupna fotografija svih inozemnih uzvanika kineskog predsjednika Xi Jinpinga, a Vučić je opet, kao po pravilu, bio u posljednjem redu.

Nakon objavljivanja službenih fotografija, mjesto na kojem se Vučić nalazi ponovno je postalo jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, prenosi Nova.rs.

Teme
Aleksandar Vučić Kina
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ