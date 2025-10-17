Poznato tko je ubijeni muškarac u Beogradu

Filip Ivanović i ranije je bio meta napada — 2014. godine na njega je pucano na Cetinju, a za taj je napad bio osumnjičen Nikola Čupić. Prema tadašnjoj istrazi, Čupić je iz automobila, u kojem se nalazio i Cetinjanin Vasilije Vujović, na Ivanovića ispalio pet hitaca.