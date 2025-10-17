škaljarski klan
Poznato tko je ubijeni muškarac u Beogradu
Prema neslužbenim informacijama portala Nova.rs, Cetinjanin Filip Ivanović ubijen je noćas u Beogradu na vodi. Ivanović je bio povezan sa škaljarskim klanom, a prethodnih je godinu dana bio u bijegu. Zbog napada je dosad uhićena jedna osoba, dok se za još dvjema traga.
Kod ubijenog muškarca navodno su pronađene krivotvorene isprave, dok su kod uhićenog Đ. Z. pronađena dva pištolja. Policija i dalje traga za preostalim osumnjičenicima, navodi Nova.rs.
Filip Ivanović bio je od ranije poznat istražnim tijelima Srbije i Crne Gore. Pobjegao je iz kućnog pritvora u Beogradu 4. prosinca 2024. godine, pri čemu je nasilno skinuo elektroničku narukvicu za nadzor. Nakon toga za njim je raspisana međunarodna tjeralica, koju je na zahtjev podgoričkog ureda Interpola objavila Uprava policije Crne Gore.
Bio je optužen pred Višim sudom u Podgorici zbog više teških kaznenih djela – stvaranja kriminalne organizacije, ubojstva i teškog ubojstva u supočiniteljstvu. Policija ga je tada označila kao člana kriminalne skupine.
U Srbiji mu se sudilo u postupku za ubojstvo Bojana Mirkovića u beogradskom naselju Belvil, gdje je bio optužen za pomaganje osumnjičenim napadačima. Prema navodima istrage, nakon pucnjave u kojoj je Mirković ubijen, Ivanović je pomogao napadačima da pobjegnu do granice s Bosnom i Hercegovinom.
U optužnici se kao izravni počinitelj Mirkovićeva ubojstva navodi Lazar Tejić, dok su Bojan Kovačević, Ivan Nikčević i Dušan Kokoruš označeni kao supočinitelji.
Filip Ivanović i ranije je bio meta napada — 2014. godine na njega je pucano na Cetinju, a za taj je napad bio osumnjičen Nikola Čupić. Prema tadašnjoj istrazi, Čupić je iz automobila, u kojem se nalazio i Cetinjanin Vasilije Vujović, na Ivanovića ispalio pet hitaca.
