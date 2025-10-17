Oglas

Drama u Srbiji

Pucnjava u Beogradu: Ubijen muškarac

author
N1 Srbija
|
17. lis. 2025. 08:09
Beograd
Vesna Lalić/Nova.rs

Muškarac (35) ubijen je u pucnjavi noćas u naselju Beograd na vodi, priopćili su iz beogradske službe Hitne pomoći.

Oglas

Kako neslužbeno doznaje N1 Srbija, policija je sinoć pronašla beživotno tijelo muškarca u Beogradu na vodi.

Jedna osoba je privedena u policiju i, kako je rečeno, s njom se dalje postupa u skladu sa zakonom.

Iz Hitne pomoći su također naveli da su dvije osobe lakše ozlijeđene u dvije prometne nesreće i one su zbrinute na mjestu događaja.

Ekipe te službe intervenirale su 92 puta tijekom noći, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mjestima, prenijela je Radiotelevizija Srbije.

Teme
Beograd

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ