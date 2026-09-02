100. godina života
Preminuo Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva SFRJ
Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ i ministar vanjskih poslova Jugoslavije, preminuo je u 100. godini života, objavio je povjesničar Husnija Kamberović na svojem profilu na Facebooku.
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Rođen je 9. prosinca 1926. u Fojnici. U Narodnooslobodilačku borbu uključio se 1943., a u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) primljen je 1945. godine.
Od 1945. radio je u sigurnosnim službama, najprije u Odjeljenju za zaštitu naroda (OZN), a potom i u Upravi državne bezbjednosti (UDB). Godine 1951. prešao je u diplomatsku službu FNR Jugoslavije. Najprije je radio u veleposlanstvima u NR Bugarskoj od 1951. do 1954., SSSR-u od 1956. do 1959. te Čehoslovačkoj od 1963. do 1967. godine. Godine 1972. postao je pomoćnik saveznog sekretara za vanjske poslove Miloša Minića.
Od travnja 1978. do travnja 1982. obnašao je dužnost predsjednika Predsjedništva SR BiH, a od 1982. do 1984. predsjednika Skupštine SFRJ.
Godine 1984. postao je savezni sekretar za vanjske poslove SFRJ i na toj dužnosti ostao do 1987. Potom je izabran za člana Predsjedništva SFRJ, a od 15. svibnja 1988. do 15. svibnja 1989. obnašao je dužnost predsjednika Predsjedništva SFRJ.
Nakon povlačenja iz aktivne politike Dizdarević je živio u Sarajevu i bavio se pisanjem. Autor je, među ostalim, memoarskih knjiga Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti.
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