Preminuo Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva SFRJ

Od 1945. radio je u sigurnosnim službama, najprije u Odjeljenju za zaštitu naroda (OZN), a potom i u Upravi državne bezbjednosti (UDB). Godine 1951. prešao je u diplomatsku službu FNR Jugoslavije. Najprije je radio u veleposlanstvima u NR Bugarskoj od 1951. do 1954., SSSR-u od 1956. do 1959. te Čehoslovačkoj od 1963. do 1967. godine. Godine 1972. postao je pomoćnik saveznog sekretara za vanjske poslove Miloša Minića.