MARIO GUVO
Opća skupština UN-a u sjeni globalnih kriza. Analitičar: Grenland i Arktik postaju ključni za novi svjetski poredak
N1info
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22. ruj. 2026. 16:08
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O krizi multilateralizma, promjenama u odnosima velikih sila, Grenlandu i sve većoj strateškoj važnosti Arktika je s Hanan Nanić u N1 Studiju uživo govorio geopolitički analitičar Mario Guvo iz Centra za javne politike i ekonomske analize.
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