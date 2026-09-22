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MARIO GUVO

Opća skupština UN-a u sjeni globalnih kriza. Analitičar: Grenland i Arktik postaju ključni za novi svjetski poredak

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N1info
|
22. ruj. 2026. 16:08
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O krizi multilateralizma, promjenama u odnosima velikih sila, Grenlandu i sve većoj strateškoj važnosti Arktika je s Hanan Nanić u N1 Studiju uživo govorio geopolitički analitičar Mario Guvo iz Centra za javne politike i ekonomske analize.

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Teme
hanan nanić mario guvo n1 studio uživo n1 tv n1tv video

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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