jačanje prevencije
Ružić: Zaštita mora početi prije nasilja, jačamo prevenciju i povezivanje institucija
Ministar socijalne politike Alen Ružić poručio je u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama kako unaprjeđenje sustava zaštite mora biti usmjereno na snažniju prevenciju, ranije prepoznavanje opasnosti i pravodobno povezivanje informacija svih nadležnih institucija.
Oglas
"Naša zadaća nije samo reagirati na nasilje, naša je zadaća učiniti sve što možemo da ga spriječimo. Zaštita mora početi prije nasilja. Žrtva nikada nije kriva za nasilje koje je nad njom počinjeno. Odgovornost za nasilje je na počinitelju, a odgovornost institucija jest zaštititi žrtvu", priopćio je Ružić u utorak.
Rekao je kako je za snažniju prevenciju nužno da socijalna skrb, zdravstvo, policija i pravosuđe pojedine slučajeve ne promatraju odvojeno, već da pravodobno povezuju informacije o prijetnjama, ranijem nasilju, eskalaciji ponašanja i drugim pokazateljima koji mogu upućivati na opasnost za žrtvu.
"Kompleksni slučaj mora biti prepoznat, označen, praćen i vođen sve dok opasnost traje, uz praćenje svih promjena okolnosti koje mogu utjecati na sigurnost žrtve. Moramo dodatno ojačati procjenu rizika, osobito kada se okolnosti brzo mijenjaju i postoji mogućnost brzog ponavljanja nasilja", naglasio je ministar.
U predmetima u kojima mogu biti ugroženi sigurnost i život nije dovoljno pitati jesmo li formalno proveli postupak, naveo je, već pitati jesmo li prepoznali opasnost, jesmo li povezali informacije i jesmo li djelovali na vrijeme.
Ružić je također posebno istaknuo kako žrtve moraju znati da su im uvijek dostupni savjetovanje, pravna i psihološka pomoć te siguran način traženja pomoći prije nego što nasilje eskalira.
Najavljen radni sastanak s udrugama
Naveo je i kako dosadašnja unaprjeđenja zakonodavnog okvira zaštite od nasilja, prava žrtava, skloništa, savjetovališta i organizacija civilnog društva predstavljaju temelj za razvoj sustava koji neće prvenstveno reagirati na posljedice, već ranije prepoznavati opasnost, povezivati informacije i djelovati preventivno.
S tim ciljem, ministar je pozvao organizacije civilnog društva na institucionalni radni sastanak koji će se održati u petak u Ministarstvu.
"To neće biti protokolarni razgovor. Želim da za istim stolom identificiramo slabosti sustava i dogovorimo konkretna poboljšanja u dostupnosti pomoći, procjeni rizika, razmjeni informacija između institucija i praćenju visokorizičnih slučajeva", poručio je Ružić.
Sastanak je dio unaprjeđenja sustava u čijem temelju stoji Nacionalni sustav kvalitete i sigurnosti u socijalnoj skrbi koji će omogućiti ranije prepoznavanje kompleksnih slučajeva kroz klasifikaciju rizika.
Dokument je u izradi, a očekuje se da će pilot tih mehanizama biti predstavljen u prosincu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas