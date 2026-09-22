Ružić: Zaštita mora početi prije nasilja, jačamo prevenciju i povezivanje institucija

"Naša zadaća nije samo reagirati na nasilje, naša je zadaća učiniti sve što možemo da ga spriječimo. Zaštita mora početi prije nasilja. Žrtva nikada nije kriva za nasilje koje je nad njom počinjeno. Odgovornost za nasilje je na počinitelju, a odgovornost institucija jest zaštititi žrtvu", priopćio je Ružić u utorak.