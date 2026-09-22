Kada je riječ o trgovcima proizvodima široke potrošnje, to jest hrane, pića, kozmetike, sredstava za čišćenje, toaletnih potrepština i proizvoda za kućanstvo, na koje se mjera "sidrenja" već primjenjuje, oni zadržavaju obvezu isticanja postojećeg "sidrenog" datuma od 2. svibnja 2025. godine. "Za te proizvode to je ujedno i jedina dodatna cijena koja se ističe, što znači da se za njih ne utvrđuje niti ističe nova dodatna cijena s datumom 10. rujna 2026. godine, čime se izbjegava dvostruko 'sidrenie' cijena na istom proizvodu", napominje Ministarstvo.