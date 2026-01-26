Iz Vanjskotrgovinske komore BiH upozorili su da bi blokada mogla ozbiljno utjecati na domaće gospodarstvo i izvoz. Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić kazao je da, iako Komora podržava zahtjeve prijevoznika, radikalne mjere koje ugrožavaju protok roba nisu prihvatljive. Prema njegovim riječima, 73 posto ukupnog izvoza BiH ide na tržište EU, što dodatno naglašava ozbiljnost situacije.